شركة البريقة تطمئن المواطنين: مخزون الوقود كافٍ خلال عيد الأضحى

أخبار ليبيا 24

بنغازي 04 يونيو 2025

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن توفر مخزون استراتيجي كافٍ من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أنه لا يوجد أي مبرر للتزاحم على محطات الوقود.

وجاء في بيان صادر عن الشركة، أن كافة محطات الوقود ستعمل على مدار الساعة لتأمين الطلب وضمان انسيابية التوزيع في مختلف المناطق.

دعوة للابتعاد عن التزاحم

وشددت الشركة على أن الوضع مستقر ولا داعي لأي هلع أو تزاحم أمام المحطات، وقالت في بيانها:

“نطمئن المواطنين أن الوقود متوفر، وندعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات.”

مطالبة بحماية أمنية لمحطات الوقود

ودعت شركة البريقة في بيانها وزارتي الدفاع والداخلية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية محطات الوقود وشاحنات نقل الوقود، لضمان استمرار عمليات التوزيع بشكل طبيعي وآمن.

“نهيب بالجهات الأمنية المعنية توفير الحماية الكاملة لمرافق التوزيع، خاصة خلال أيام العطلة، بما يضمن سلاسة حركة الشاحنات ويمنع أي اختناقات.”

تنسيق مع شركات التوزيع والنقل

كما دعت الشركة شركات توزيع الوقود إلى تسريع عمليات الاستلام من مستودعات الشركة، وحثتها على إلزام المحطات التابعة لها بالعمل بصورة طبيعية، مع ضرورة إبلاغ شركة البريقة بأسماء المحطات التي ستعمل على مدار الساعة خلال عطلة العيد.

في السياق ذاته، وجّهت البريقة دعوة إلى جمعية النقل وشركات النقل الخاصة لتكثيف الجهود وضمان سير شاحنات نقل الوقود بانتظام لتغطية مختلف المناطق، وخاصة طرابلس الكبرى وبنغازي الكبري والبلديات الأخرى التي قد تشهد ازدحامًا متزايدًا في هذه الفترة.

التزام متواصل بخدمة المواطن

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البريقة في ختام البيان أن الشركة تجدد التزامها الكامل بتوفير الوقود بيسر للمواطنين في كل مناطق ليبيا، داعيًا الجميع إلى التعاون والتحلي بالانضباط والمسؤولية لتفادي أي إرباك في التوزيع.

“نحن مستمرون في العمل دون انقطاع، وسنواصل أداء واجبنا لضمان استقرار الإمدادات، وكل ما نحتاجه هو تعاون الجميع.”