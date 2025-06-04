شارك في كارثة درنة.. الفريق صدام حفتر يزور لواء الحماية المدنية بالجيش الفرنسي

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام حفتر، في فعاليات اليوم الثاني من الندوة الموسعة لرؤساء أركان القوات البرية لخمس عشرة دولة من دول البحر الأبيض المتوسط، والتي عُقدت في مدينة تولون بالجمهورية الفرنسية.

صدام حفتر يشارك بندوة رؤساء أركان البحر المتوسط

تأتي هذه المشاركة ضمن جهود تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين دول المنطقة، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها.

تضمن جدول أعمال اليوم الثاني من الندوة مناقشة عدد من المحاور الحيوية، أبرزها سبل التعاون الفعال في التصدي للكوارث الطبيعية والبشرية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار دول حوض المتوسط.

كما تناولت الجلسات دور الجيوش في دعم التماسك الوطني وبناء المرونة المجتمعية، خصوصًا من خلال إشراك الشباب وتعزيز قدراتهم في مواجهة الأزمات.

صدام حفتر يزور لواء الحماية المدنية بالمنطقة الجنوبية التابع للجيش الفرنسي

وفي لفتة تؤكد على عمق العلاقات الليبية الفرنسية في المجال العسكري، وجّه اللواء بيير شيل، رئيس أركان القوات البرية الفرنسية، دعوة خاصة للفريق ركن صدام حفتر لزيارة لواء الحماية المدنية بالمنطقة الجنوبية التابع للجيش الفرنسي.

وساهم لواء الحماية المدنية في جهود الإغاثة خلال كارثة إعصار دانييل التي ضربت مدينة درنة الليبية في سبتمبر 2023، حيث أرسل مستشفى ميداني للمساهمة في تقديم الرعاية الطبية العاجلة.

صدام حفتر يشاهد سيناريو عملي يحاكي كيفية التعامل مع الكوارث والاستجابة السريعة للطوارئ

خلال الزيارة، اطّلع الفريق ركن صدام حفتر على عرض مرئي تفصيلي حول هيكلية الوحدة الفرنسية ودورها في الحماية المدنية داخل وخارج فرنسا، بالإضافة إلى الجاهزية العالية التي تتمتع بها من حيث التجهيزات والمعدات والكوادر البشرية.

كما جرى تقديم سيناريو عملي يحاكي كيفية التعامل مع الكوارث والاستجابة السريعة للطوارئ، مما أتاح فرصة للفريق حفتر لتقييم الجوانب التقنية والتنظيمية التي قد تُستفاد منها في تطوير القدرات الليبية.

صدام حفتر يعرب عن شكره وتقديره لكل من ساند ليبيا وشعبها في محنتها خلال كارثة درنة

في ختام الزيارة، عبّر الفريق ركن صدام حفتر عن خالص شكره وتقديره لكل من ساند ليبيا وشعبها في محنتها خلال كارثة درنة، موجهًا تحية خاصة للمنظمات الإنسانية المحلية والدولية، والكوادر الطبية، وفرق البحث والإنقاذ، التي كان لها دور بارز في التخفيف من آثار الكارثة.

كما أثنى على الموقف الفرنسي المشرّف، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين دول المتوسط لمواجهة التحديات المشتركة، سواء كانت طبيعية أو بشرية.

صدام حفتر يؤكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين دول المتوسط لمواجهة التحديات المشتركة

تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تمثل منصة استراتيجية لتقوية الشراكات الإقليمية بين جيوش الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز قدرتها على العمل الجماعي في أوقات الأزمات، بما يعكس أهمية التعاون العسكري في تحقيق الأمن والاستقرار.