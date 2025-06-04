تورك: اكتشاف جرائم مروعة بمواقع تابعة لدعم الاستقرار في طرابلس

أخبار ليبيا 24

عبّر فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن صدمته الشديدة إزاء ما تم الكشف عنه مؤخراً من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل مرافق احتجاز رسمية وغير رسمية، يديرها جهاز دعم الاستقرار في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال بيان صدر يوم الأربعاء، دعا فيه إلى الإغلاق الفوري لتلك المرافق وفتح تحقيقات عاجلة تتسم بالاستقلالية والشفافية والعدالة، تحت إشراف السلطات الليبية.

تورك: صدمة شديدة إزاء ما تم الكشف عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل مرافق احتجاز رسمية وغير رسمية يديرها جهاز دعم الاستقرار

وأشار تورك إلى أن الأدلة الجديدة تعزز ما توصلت إليه تقارير سابقة صادرة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك بعثة تقصي الحقائق المستقلة، والتي وثقت وجود انتهاكات صارخة في هذه المواقع. كما أكدت شهادات شهود عيان تعرض محتجزين لممارسات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والاحتجاز القسري والإخفاء، بل والقتل خارج نطاق القضاء.

تورك: الأدلة الجديدة تعزز ما توصلت إليه تقارير سابقة صادرة عن بعثة الأمم المتحدة

وأضاف تورك، أن “أسوأ مخاوفنا قد تحققت”، في إشارة إلى اكتشاف عشرات الجثث في مواقع احتجاز، بعضها في حالة تفحم، بالإضافة إلى العثور على أدوات يشتبه في استخدامها في أعمال تعذيب. كما تم توثيق أدلة محتملة على ارتكاب عمليات تصفية جسدية. وشدد على ضرورة جمع هذه الأدلة بعناية لدعم جهود المساءلة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وفقاً للمعايير الدولية.

تورك: “أسوأ مخاوفنا قد تحققت” بعد اكتشاف عشرات الجثث في مواقع احتجاز

وأعرب تورك عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات الليبية لم تسمح بعد لجهات الاختصاص، خصوصاً فرق البحث الجنائي، بدخول هذه المواقع لاستخراج الرفات البشرية والتعرف على هويات الضحايا. وحث الحكومة الليبية على تسهيل وصول هذه الفرق دون عوائق، باعتباره خطوة أساسية نحو العدالة وكشف الحقيقة.

في الفترة من 18 إلى 21 مايو ، تلقى مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة معلومات تؤكد العثور على عشر جثث متفحمة داخل مقر تابع لجهاز دعم الاستقرار في منطقة أبو سليم. كما تم العثور على 67 جثة محفوظة في ثلاجات بمستشفيي أبو سليم والخضراء، إلا أن العديد منها كان في حالة تحلل متقدم نتيجة لانقطاع الكهرباء. كما أُفيد باكتشاف مقبرة داخل حديقة الحيوان بطرابلس، وهي منطقة خاضعة أيضاً لإشراف الجهاز الأمني ذاته.

وفي هذا السياق، أبدى المفوض السامي استياءه الشديد من تداول صور ومقاطع فيديو صادمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر مشاهد من هذه المواقع. وأكد ضرورة احترام كرامة الضحايا وحقوق أسرهم، داعياً إلى التوقف عن نشر هذه المواد المؤلمة.

واختتم تورك تصريحه بتجديد دعوته للسلطات الليبية بالسماح لبعثات الأمم المتحدة بدخول هذه المواقع، للقيام بدورها في توثيق الانتهاكات والمساعدة في ضمان محاسبة الجناة. وأكد أن تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب ضرورة لا تحتمل التأجيل.