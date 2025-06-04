الشؤون الاجتماعية: بدء استقبال طلبات ذوي الإعاقة للحصول على أراضٍ في بنغازي

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وزارة الشؤون الاجتماعية تبدأ حصر طلبات ذوي الإعاقة

في إطار اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية، وبتوجيهات مباشرة من الوزير المبروك محمد غيث، تم الإعلان عن استئناف استقبال طلبات ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على قطع أراضٍ سكنية، ضمن مبادرة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وضمان حقوقهم المشروعة.

الشؤون الاجتماعية: بتشكيل لجنة مختصة تتولى استقبال ملفات المتقدمين

وقد صدرت تعليمات الوزير بتشكيل لجنة مختصة تتولى استقبال ملفات المتقدمين، وذلك بمقر الوزارة بمنطقة الليثي على الطريق السريع، خلال ساعات الدوام الرسمي، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025. وتشمل هذه المبادرة المواطنين من ذوي الإعاقة الذين تجاوزت أعمارهم 18 عامًا.

الشؤون الاجتماعية: ضرورة الحضور إلى مقر اللجنة مصحوبين بكافة الوثائق المطلوبة

وتهيب الوزارة بجميع المعنيين من هذه الفئة الكريمة ضرورة الحضور شخصيًا إلى مقر اللجنة مصحوبين بكافة الوثائق المطلوبة، لتسهيل إجراءات التسجيل وضمان دقتها.

الشؤون الاجتماعية تحدد المستندات المطلوبة للحصول على أراضي

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة ما يلي:

شهادة ميلاد مفصلة

شهادة الوضع العائلي

بطاقة إثبات الإعاقة أو إفادة من قسم شؤون المعاقين

بطاقة شخصية أو جواز سفر ساري المفعول

الشؤون الاجتماعية: سلسلة من الإجراءات لدعم وتمكين ذوي الإعاقة

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل دعم وتمكين ذوي الإعاقة، وضمان استفادتهم من حقوقهم في التملك والسكن الكريم، بما يسهم في دمجهم بالمجتمع وتمكينهم من الحياة باستقلالية وكرامة.

وتؤكد الوزارة التزامها الكامل بتيسير الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة للمستفيدين، حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز روح المواطنة والمساواة.