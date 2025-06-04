الرأي العام لأرتفاع الأسعار في ليبيا :”غياب الرقابة وفساد الموردين وضعف دور الدولة”

أخبار ليبيا 24

ليبيا 04 يونيو 2025

مقدمة: بين الدعم الرسمي وواقع السوق… المواطن يسأل: “أين الخلل؟”

طرحت وكالة أخبار ليبيا 24 سؤالاً مباشراً للجمهور:



“ما السبب الرئيسي وراء استمرار ارتفاع الأسعار في ليبيا رغم توفير الاعتمادات المستندية؟”

ورغم أن الاعتمادات المستندية يفترض بها تخفيض أسعار السلع عبر دعم الاستيراد، إلا أن الواقع يقول غير ذلك. وفي تحليلنا لتعليقات المتابعين على هذا الاستطلاع، يتضح أن الشارع الليبي يحمل تفسيرات متنوعة، لكنها تلتقي عند فكرة أساسية: فشل الدولة في ضبط السوق، وتركه في قبضة الفساد والجشع.

أولاً: غياب الرقابة وفساد الموردين

محمد أحباره: “عدم وجود رقابة وعدم وجود وازع ديني أو قانون رادع لتجاوزات الموردين.”

عبدالحكيم خشيرة: “الجشع والطمع وغفلة الحكومة وغياب الحرس البلدي المرتشي.”

أوركيدة أوركيدة: “طمع وجشع ما يشبعوش، ما يملأ عينهم غير التراب.”

أكثر التفسيرات شيوعاً بين المعلقين تتمحور حول غياب الرقابة الرسمية، وترك الموردين يتحكمون بالأسعار دون ضابط. ويرى كثيرون أن الاعتمادات تُستغل من قبل التجار لزيادة الأرباح، وليس لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

الفساد داخل المؤسسات الرقابية، وخصوصاً “الحرس البلدي”، ورد أكثر من مرة كعامل يسمح بتضخم الأسعار دون حساب.

ثانياً: مسؤولية البرلمان والنخب السياسية

Omar Sahref: “سببه البرلمان وميزانياته الغبية التي لا تنتهي.”

Zien Alomr: “السبب واضح، حفتر وعياله بمساندة البرلمان الجناح الشرقي.”

بعض المعلقين حمّلوا مسؤولية الأزمة بشكل مباشر إلى الطبقة السياسية، خاصة البرلمان، الذي وصفه البعض بـ”المُستنزِف” للميزانية العامة، وغير المهتم بمصلحة المواطن.

هذا الطرح يعكس شعوراً متزايداً بأن المشكلة ليست اقتصادية فقط، بل سياسية في جوهرها، وأن ارتفاع الأسعار هو أحد أعراض الفشل العام في إدارة الدولة.

ثالثاً: الأجانب والتهريب كعامل ضغط على السوق

Nadeer Nadeer: “الأجانب المقيمون، والتوانسة والجزائريون والمصريون والأفارقة يهربوا.”

عبدو التومي: “الأجانب.”

طرح آخر برز في النقاش يتمثل في اتهام بعض المتابعين للأجانب المقيمين في ليبيا – سواء كلاجئين أو عمالة – بأنهم يشاركون في تهريب السلع والمواد التموينية عبر الحدود، ما يؤدي إلى شحّ المعروض وارتفاع الأسعار.

هذا التفسير يعكس نوعاً من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي، ويُبرز كيف أصبحت قضية الأسعار مرتبطة أيضاً بموضوعات الهوية، والأمن الحدودي، والسيطرة على الموارد.

رابعاً: هيمنة العصابات والفساد المنظم

Blind Liberty: “العصابات والصياع متمكنين من مفاصل الدولة.”

Forth M Alhaseey: “لأن اللي ياخذوا في الاعتمادات سراقة.”

تعليقات كهذه تشير إلى فقدان الثقة التام في مؤسسات الدولة، حيث يعتقد البعض أن الاعتمادات تُمنح للمقرّبين وأصحاب النفوذ، لا للمستوردين الحقيقيين، وتُستغل في عمليات غسيل أموال أو بيع سلع بأسعار السوق السوداء.

كلمة “العصابات” هنا ليست فقط توصيفاً للمهربين، بل ترمز إلى تصور شعبي أوسع بوجود شبكات فساد منظّمة تمتد من المصارف إلى مؤسسات الدولة، وتتحكم في الموارد الحيوية.

خامساً: سخرية مُرّة… واحتجاج صامت

أحمد بن موسى: “أكيد من الرخاء اللي تعيشه البلاد… مازال خبزة المرسيدس بس!”

الشريف سليمان: “لازم يخلوها نار زي مصر والدولار بـ 50 دينار… وانتظروا!”

تعليقات ساخرة كهذه تُعبر عن احتجاج غير مباشر على استمرار الغلاء، بأسلوب تهكمي يحمل سخطاً داخلياً على السياسات الاقتصادية، وعلى من يتحكمون في سعر الصرف أو يروّجون لفكرة “الاستقرار” دون أن تنعكس إيجابياً على حياة الناس.

خلاصة: سوق وأسعار بلا رقيب ومواطن بلا حماية

تحليل التعليقات على هذا الاستطلاع يكشف أن الغالبية ترى السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو فساد الموردين، وغياب الرقابة، وتسييس الدعم، واحتكار النفوذ المالي. أما الاعتمادات المستندية، فقد تحوّلت في نظر كثيرين إلى أداة لخدمة شبكات مغلقة لا تمسّ المواطن.

ما يطلبه المواطن الليبي ليس فقط فتح الاعتمادات، بل فتح أعين الدولة على السوق، وضمان النزاهة، والعدالة في توزيع الدعم، ومعاقبة من يُتاجر بلقمة الناس.

وحتى يتحقق ذلك، ستبقى الأسعار مرآة لعجز الدولة أمام طوفان الجشع المنفلت.