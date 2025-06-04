البعثة الأممية: تصاعد المضايقات الإلكترونية يُقيّد حرية الصحافيين الليبيين

أخبار ليبيا 24

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إن المضايقات الإلكترونية تمثل ضغوط متزايدة على الصحافيين الليبيين ما يعيق قدرتهم على العمل بحرية، وتدفع الكثيرين منهم إلى فرض رقابة ذاتية على إنتاجهم الصحافي.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضمن برنامج «بصيرة» المهني، بمشاركة 31 صحافيًا من مختلف المناطق.

البعثة الأممية: 92% من الصحافيين الليبيين المشاركين فى الدورة تعرضوا للمضايقات بشكل مباشر

شارك الصحافيون تجاربهم مع المضايقات الرقمية، وكشف استطلاع رأي أُجري بعد الجلسة أن 92% منهم تعرضوا لها بشكل مباشر.

شملت هذه الانتهاكات رسائل وتعليقات مهينة، تهديدات صريحة، وتشويه للسمعة باستخدام محتوى مفبرك عبر تقنيات تحرير الصور والفيديو أو الذكاء الاصطناعي.

البعثة الأممية: الانتهاكات شملت رسائل وتعليقات مهينة، تهديدات صريحة، وتشويه للسمعة

أوضحت الصحافية إيمان بن عامر أن هذه الممارسات تُسهم في إسكات الأصوات المستقلة، وتُجبر الصحافيين على تقييد أنفسهم، مما يُضعف حرية التعبير. وبيّنت أن التجاهل المجتمعي لهذه الظاهرة يفاقمها.

العديد من الصحافيات أشرن إلى استهدافهن بشكل خاص، حيث تتعرض النساء لهجمات مستمرة تمس السمعة والشرف بغض النظر عن مضمون المحتوى. وأكدت 86% منهن أن ذلك أثّر على أدائهن المهني بشكل ملحوظ.

البعثة الأممية: 30% من المشاركين خففوا من تفاعلهم الرقمي أو توقفوا عن تناول مواضيع حساسة لتفادي الهجمات

وأفاد نحو 30% من المشاركين أنهم خففوا من تفاعلهم الرقمي أو توقفوا عن تناول مواضيع حساسة لتفادي الهجمات، فيما قال آخرون إنهم فرضوا رقابة ذاتية لتجنب التصعيد.

وحذر الصحافي محمد فوزي من تدهور بيئة العمل الإعلامي، مؤكدًا أن غياب الأمان يجعل من الصعب ممارسة الصحافة بمهنية واستقلالية، ويقوّض أساس الإعلام الحر في ليبيا.