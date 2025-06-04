«الأمم المتحدة» تواصل مشاوراتها في بنغازي حول مخرجات الاستشارية وأحداث طرابلس

أخبار ليبيا 24

ضمن إطار المشاورات المستمرة التي تجريها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقدت ستيفاني خوري، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، لقاءً مع مجموعة من الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني في مقر البعثة بمدينة بنغازي.

بعثة الأمم المتحدة تستمع لأراء الشباب في بنغازي

هدف اللقاء إلى الاستماع لآرائهم بشأن الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية، إضافة إلى مناقشة تداعيات الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس.

بعثة الأمم المتحدة: المشاركون أكدوا على ضرورة إحياء الحوار السياسي والعمل على معالجة أسباب النزاع

أكد المشاركون على أهمية مشاركة المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في العملية السياسية، مشددين على ضرورة إحياء الحوار السياسي والعمل على معالجة أسباب النزاع لتحقيق الاستقرار الوطني. كما دعوا إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية فعالة، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتوحيد مؤسسات الدولة.

ونوّه الحاضرون إلى أن تداعيات الاشتباكات في طرابلس، رغم محدودية نطاقها الجغرافي، تطال مختلف مناطق البلاد، ما يستدعي استجابة وطنية شاملة تعكس وحدة ليبيا.

بعثة الأمم المتحدة تلتقي بعدد من ممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية في بنغازي

وفي وقت لاحق، التقت خوري بعدد من ممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية في بنغازي، حيث أكدوا على ضرورة بناء مشهد سياسي أكثر شمولاً، وإنهاء احتكار القرار من قبل الكيانات الحالية. وشددوا على أهمية التوافق الوطني حول أسس بناء الدولة، وتوحيد مؤسساتها الأمنية والعسكرية، ورسم خارطة طريق واضحة نحو الانتخابات.

كما طالب المتحدثون بتوفير ضمانات محلية ودولية لحماية أي اتفاق سياسي مستقبلي، مع ضرورة وجود آليات رقابة محايدة وجدول زمني محدد. ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة، بما في ذلك فرض عقوبات على من يعرقلون المسار السياسي في البلاد.