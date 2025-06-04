الأصابعة تسجل يومًا بلا حرائق جديدة.. وتبدأ في توزيع صكوك التعويضات

أخبار ليبيا 24

في إطار المتابعة اليومية للأوضاع في بلدية الأصابعة، أفادت غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية بعدم تسجيل أي حالة حريق يوم أمس الثلاثاء 3 يونيو 2025م، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة.

الأصابعة: تسجيل حرائق بسيطة لم تستدعِ تدخل فرق الإطفاء

ورغم وجود بعض الحرائق البسيطة، فإنها لم تستدعِ تدخل فرق الإطفاء، حيث تمكّن المواطنون من السيطرة عليها بأنفسهم بفضل الوعي المتزايد والتدريب السابق.

الأصابعة: فريق قسم السلامة الوطنية يواصل تمركزه في نقطتين استراتيجيتين

وفيما يخص الجاهزية الميدانية، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية بالأصابعة تمركزه في نقطتين استراتيجيتين ضمن خطة الاستجابة السريعة للطوارئ. النقطة الأولى هي مقر قسم السلامة الوطنية في وسط المدينة، والنقطة الثانية تقع في منطقة جندوبة. ويهدف هذا التمركز إلى تسهيل التدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ، وضمان التنسيق المباشر بين الفرق المعنية، مما يعزز من كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة.

الأصابعة: عميد البلدية يتسلم صكوك التعويض الخاصة بالمواطنين المتضررين من الحرائق

من جهة أخرى، تسلّم عميد بلدية الأصابعة، المهندس عماد المقطوف، صكوك التعويض الخاصة بالمواطنين المتضررين من الحرائق الأخيرة، وذلك بصفته عضوًا في لجنة التعويضات.

وقد أعلن المجلس البلدي أن عملية التوزيع ستتم صباح اليوم الأربعاء في مقر البلدية، بعد أن تم التحقق من استيفاء جميع المستندات والإجراءات القانونية من قبل المستحقين.

وفي ختام النشرة، تتقدم بلدية الأصابعة بالشكر لجميع المواطنين على تعاونهم، وتدعوهم إلى الاستمرار في الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، متمنين دوام الأمن والاستقرار للجميع.