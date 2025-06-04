الأرصاد: ارتفاع الحرارة غرب ليبيا وأمطار رعدية في الجنوب

أخبار ليبيا 24

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية في ليبيا نشرة تفصيلية لحالة الطقس المتوقعة بدءاً من اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، وتستمر لثلاثة أيام قادمة.

تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على مناطق الغرب الليبي، مع استمرار تكاثر السحب الرعدية على فترات، مما يؤدي إلى هطول أمطار متفرقة إلى جيدة خاصة على مناطق الجنوب الغربي والشمال الغربي.

الأرصاد: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على مناطق الغرب الليبي

المناطق الأكثر تأثراً تشمل العوينات، تهالا، البركت، غات، غدامس، الحمادة، أوباري، القريات، مزدة، إضافةً إلى بعض مناطق الجبل الغربي، وقد تشهد هذه المناطق جرياناً محدوداً للأودية المحلية.

كما يُتوقع أن تمتد فرص الأمطار يوم غد إلى بعض المناطق الساحلية الممتدة من رأس اجدير إلى طرابلس.

الأرصاد: هطول أمطار متفرقة إلى جيدة خاصة على مناطق الجنوب الغربي والشمال الغربي

بالنسبة لسواحل غرب البلاد حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، تكون السماء قليلة السحب مع تكاثرها على فترات، مصحوبة بأمطار رعدية متفرقة خصوصاً في القريات ومزدة. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على السواحل. وتُسجل درجات الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة مئوية، مع تراجع ملحوظ بداية من يوم الجمعة.

مناطق الخليج وبنغازي حتى أمساعد

في مناطق الخليج وبنغازي حتى أمساعد، الأجواء مستقرة مع سماء صافية ورياح شمالية إلى شمالية غربية، ودرجات حرارة بين 25 و30 مئوية، وتصل إلى 35 في أجدابيا.

أما مناطق الجنوب (الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة) فتشهد سحباً رعدية متفرقة مع ارتفاع تدريجي في الحرارة قد يصل إلى 37 درجة مئوية. الأجواء في أقصى الجنوب والواحات تبقى مستقرة وصافية.