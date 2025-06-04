اختتام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي في ليبيا

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ليبيا 04 يونيو 2025

اُختُتِمت صباح اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025م، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على مستوى كامل التراب الليبي، حيث أجرى تلاميذ التعليم الأساسي امتحانهم الأخير في مادة القراءة والنصوص، بينما أجرى تلاميذ التعليم الديني وتلاميذ الصم وضعاف السمع امتحان مادة الجغرافيا.

أكثر من 222 ألف تلميذ وتلميذة شاركوا في الامتحانات

بلغ عدد المتقدّمين لامتحانات الدور الأول هذا العام 222,464 تلميذًا وتلميذة، توزّعوا على النحو التالي:

222,240 من مرحلة التعليم الأساسي

177 من التعليم الديني

47 من فئة الصم وضعاف السمع

ويعكس هذا الرقم الكبير حجم الجهود التنظيمية التي تطلبها سير الدور الأول من الامتحانات في مختلف المدن والمناطق الليبية.

149 حالة غش إلكتروني خلال الامتحانات

شهدت الامتحانات هذا العام تحديات في جانب الرقابة على الغش الإلكتروني، حيث أعلن مدير المركز الوطني للامتحانات عن إصدار قرارات يومية تقضي بإلغاء امتحانات أكثر من 149 تلميذًا وتلميذة، بسبب مشاركتهم في نشر أوراق امتحانية على منصات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان، في مخالفة صريحة للوائح الامتحانات وضوابطها.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم استمرارها في مكافحة مظاهر الغش بكل الوسائل الممكنة، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

وزارة التربية تشيد بالكوادر التعليمية وتدعو إلى ترسيخ قيم الانضباط

أعربت وزارة التربية والتعليم عن أمنياتها بالنجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ، كما ثمّنت الجهود الكبيرة التي بذلتها الأسرة التربوية والتعليمية، والتي تدل – بحسب بيان الوزارة – على حرصٍ واضحٍ على ضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وانتظام.

وأشادت الوزارة بدور:

مراقبي التربية والتعليم في البلديات

مديري مكاتب الامتحانات

رؤساء لجان الامتحانات والمراقبين والملاحظين

الطواقم الصحية

أفراد الحراسات بالمؤسسات التعليمية

مؤكدة أن نجاح الامتحانات هو ثمرة تعاون وتنسيق على كافة المستويات الإدارية والفنية.

ختام ناجح رغم التحديات

ورغم التحديات الأمنية والتقنية التي تشهدها البلاد، تمكنت وزارة التربية والتعليم، بدعم من فرقها المحلية، من إتمام الدور الأول من امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بشكل منتظم في جميع مناطق ليبيا، مما يعزز الثقة في قدرة المؤسسات الوطنية على مواصلة العمل التربوي وتطوير منظومة التعليم.