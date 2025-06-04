إنفوجرافيك “ليبيا في التصنيف العسكري العربي 2025: المرتبة 60 عالمياً وتحديات مستمرة”

أخبار ليبيا 24

ليبيا 04 يونيو 2025

يُظهر الأنفوجرافيك الذي تم إعداده من قبل وكالة أخبار ليبيا 24 أن ليبيا خصصت في عام 2025 ميزانية دفاعية بلغت 3.06 مليار دولار، لتحل في المرتبة التاسعة عربياً والـ60 عالمياً وفقاً لتصنيف “غلوبال فاير بور“. هذا الإنفاق يضع ليبيا في مصاف الدول ذات الميزانيات الدفاعية المتقدمة مقارنة بدول عربية أخرى، حيث أن 6 دول عربية لم تتجاوز ميزانياتها الدفاعية المليار دولار.

دور القيادة العامة للجيش في إعادة بناء المؤسسة العسكرية

وسط هذا المشهد، تبرز جهود القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، كعامل حاسم في مساعي بناء جيش وطني موحد قادر على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية. ورغم الترتيب المتأخر للجيش على المستوى العالمي، إلا أن ما تحقق على الأرض منذ سنوات يعكس مساراً تدريجياً لاستعادة الهيبة العسكرية، من أبرز ملامحه:

1. إعادة الهيكلة والتنظيم

قامت القيادة العامة بإطلاق عمليات واسعة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، بما يشمل:

دمج الكتائب النظامية ضمن أطر واضحة.

إطلاق معسكرات تدريب مركزية في مناطق مختلفة من البلاد.

إعادة إحياء الأكاديميات العسكرية.

2. تحسين الكفاءة القتالية

تم تكثيف التدريب الميداني والتعاون مع دول إقليمية في مجالات التسليح والتأهيل العسكري، رغم القيود الدولية المفروضة على استيراد الأسلحة. وتمكنت القيادة العامة من:

تنظيم مناورات عسكرية دورية.

رفع كفاءة الوحدات الخاصة.

تعزيز سلاح الجو وتطوير القدرة على المراقبة الجوية.

3. تحقيق الاستقرار الأمني في مناطق واسعة

من خلال العمليات العسكرية، فرض الجيش سيطرته على أجزاء كبيرة من الشرق والجنوب، مما ساهم في تقليص نشاط الجماعات الإرهابية، وتهيئة بيئة أمنية مناسبة لمشاريع البنية التحتية والنشاط الاقتصادي، وهو ما يُعد من إنجازات المؤسسة العسكرية في ظل غياب الاستقرار في الغرب الليبي.

الإنفاق العسكري: بين ضرورات الواقع ومتطلبات الإصلاح

رغم الإمكانات المتوفرة، إلا أن استمرار ليبيا في المرتبة 60 عالمياً يعكس وجود اختلالات عميقة لا يمكن معالجتها بالتمويل فقط، بل تتطلب إصلاحاً هيكلياً شاملاً. القيادة العامة تواجه تحديات ضخمة، منها:

نقص التسليح الحديث بسبب الحظر الدولي.

استمرار الانقسام السياسي الذي يعوق جهود توحيد الجيش الوطني.

الحاجة إلى ميزانية موزعة بفعالية بين التطوير اللوجستي والتسليح والتدريب.

مع ذلك، فإن الجهود المبذولة على الأرض تشير إلى وجود رؤية استراتيجية متماسكة تسعى لبناء جيش محترف يتجاوز طبيعة الانقسام المؤسسي التي رافقت الدولة منذ عام 2011.

مقارنة بالبيئة الإقليمية: ليبيا بين الإنفاق والفعالية

على المستوى العربي، تُظهر الأرقام فجوة بين الإنفاق والقوة العسكرية الفعلية. فمصر، التي جاءت ثامناً في الإنفاق عربياً، تُصنف كأقوى جيش عربي، ما يعكس أهمية:

بناء عقيدة عسكرية واضحة.

الاستثمار في العنصر البشري.

تكامل المؤسسة المشروع الوطني.

وهو ما بدأت القيادة العامة في ليبيا بمحاولة ترسيخه، رغم العقبات المتعددة.

خلاصة: الجيش الليبي في طريقه إلى التماسك رغم التحديات

يؤكد الأنفوجرافيك، مدعوماً بتحليل السياق العام، أن ليبيا لا تعاني من ضعف الموارد العسكرية بقدر ما تواجه تحديات بناء المؤسسات. القيادة العامة، رغم الصعوبات السياسية والأمنية والاقتصادية، تمضي في مشروعها لإعادة تأسيس جيش وطني قادر على فرض السيادة وضمان الأمن، ما يستوجب دعم دولي وإقليمي متوازن يراعي الواقع الليبي ويحترم تطلعاته نحو الاستقرار.

ومع استمرار هذه الجهود، قد لا تكون المرتبة 60 نهاية المطاف، بل نقطة انطلاق نحو تموقع أفضل في السنوات المقبلة، شريطة توحيد القرار السياسي ورفع الحظر العسكري، وإعطاء الجيش الليبي الفرصة الكاملة لاستعادة مكانته.