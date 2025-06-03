مصلحة المطارات: تسليم شاحنة إطفاء حديثة لمطار سبها

أخبار ليبيا 24

أعلنت مصلحة المطارات، اليوم الثلاثاء، عن تسليم شاحنة إطفاء خاصة بالمطارات إلى مطار سبها، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة السلامة الجوية.

مصلحة المطارات: التسليم ضمن عقد أبرمته المصلحة مع شركة “إيثوري” الإسبانية

يأتي هذا التسليم ضمن عقد أبرمته المصلحة مع شركة “إيثوري” الإسبانية، الرائدة عالميًا في صناعة شاحنات وآليات الإطفاء والإنقاذ والتدخل السريع.

وتتميز الشاحنة الجديدة بمواصفات فنية عالية تتماشى مع المتطلبات الدولية والمحلية، ما يعزز قدرات المطار في الاستجابة للطوارئ والحوادث المحتملة.

مصلحة المطارات: بلغ عدد الحجاج المستهدفين 7878 حاجًا تم تسفير 7704 منهم

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة المواصلات الإحصائيات النهائية لحجاج بيت الله الحرام من ليبيا للعام 1446 هـ / 2025 م، حيث بلغ عدد الحجاج المستهدفين 7878 حاجًا، جرى تسفير 7704 منهم عبر رحلات جوية مباشرة من ستة مطارات ليبية.

وقد توزّع الحجاج بحسب المناطق كالتالي: طرابلس 3778، مصراتة 1687، بنغازي 1112، الأبرق 556، سبها 282، طبرق 280 حاجًا. أما الرحلات الجوية فقد انطلقت من مطار معيتيقة بعدد 14 رحلة، بنينا 4، مصراتة 7، الأبرق 3، سبها 1، وطبرق 1.

مصلحة المطارات: عملية التفويج شهدت جهودًا كبيرة من قبل فرق الدعم والمساندة

وشهدت عملية التفويج جهودًا كبيرة من قبل فرق الدعم والمساندة، حيث شارك موظفون وأجهزة أمنية وفنية في تنظيم الرحلات وتقديم التسهيلات، إلى جانب توفير خدمات طبية متكاملة بالتعاون مع مركز طب الطوارئ والدعم، الهلال الأحمر، الكشافة والمرشدات، مما ساهم في إنجاح العملية بسلاسة وأمان.