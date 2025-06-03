مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا يطالب بالرقابة على الميزانية...

أخبار ليبيا 24

بنغازي 02 يونيو 2025

تقدَّم مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بلقاسم خليفة حفتر، بطلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، يقضي بتعديل المادة رقم (8) من القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن إنشاء الصندوق. وتنص المادة على استثناء الصندوق من رقابة الأجهزة الرقابية، مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، وهو ما طالب مدير الصندوق بتعديله بما يسمح بإخضاع كافة الإجراءات والتعاقدات المالية لتلك الجهات.

خطوة لتعزيز الشفافية والمساءلة

وفي رسالته، أوضح بلقاسم حفتر أن هذه الخطوة تأتي “حرصًا على صحة وسلامة ومشروعية الإجراءات والتعاقدات المالية”، مشددًا على أن أموال الصندوق هي أموال عامة يجب أن تسري عليها القوانين المالية النافذة في الدولة الليبية. وأكد أن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا لمبدأ الشفافية والإفصاح في إدارة المال العام، ولضمان الرقابة السابقة والمصاحبة على كافة المشروعات الجاري تنفيذها.

رئيس مجلس النواب يرحب بالمبادرة

من جهته، رحّب المستشار عقيلة صالح بطلب الصندوق، مشيدًا بالجهود التي يبذلها في دعم مسيرة التنمية في مختلف أنحاء البلاد. وأكد صالح أن مجلس النواب يثمّن عالياً هذا التوجه الذي يعكس “نزاهة وحرص القائمين على إدارة الصندوق على حماية المال العام وترسيخ مبدأ المساءلة”.

ثقة متزايدة من المواطن في مشاريع إعمار ليبيا

أشار مدير عام الصندوق في مراسلته إلى أن ما تم إنجازه حتى الآن من مشاريع استراتيجية وخدمية في جميع أنحاء ليبيا “غيّر مفاهيم البناء والإعمار”، وأعاد الثقة بين المواطن والدولة. وأضاف أن الصندوق يعتمد “أعلى معايير الجودة وبأقل التكاليف مقارنةً بالمشاريع الحكومية السابقة”، مما ساهم في تحسين صورة الدولة لدى المواطنين.

رقابة طوعية تعكس الثقة بالنفس

وعدّ مراقبون طلب الصندوق بإخضاع نفسه للرقابة خطوة نادرة على الساحة الليبية، تعكس ثقة عالية من الإدارة في كفاءة أدائها ونزاهة تعاملاتها. وقال مصدر قانوني إن ما قام به الصندوق “ليس شائعًا في المؤسسات العامة”، وإن هذا الطلب سيسهم في “ترسيخ ثقافة الرقابة الطوعية وتفعيل الدور الرقابي التشريعي بصورة فعلية”.

دلالة على مرحلة جديدة من الإدارة العامة

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه ملف الإعمار اهتمامًا متزايدًا على مستوى الدولة، مع تصاعد الدعوات لتحريك عجلة التنمية بعد سنوات من الصراع والتعطيل. ويرى مراقبون أن خطوة الصندوق تمثل نموذجًا لإدارة وطنية مسؤولة يمكن أن تحتذى بها جهات عامة أخرى في المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل الحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية.