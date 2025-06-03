لجنة الأزمات تعلن حالة الطوارئ في مدينة غات والمناطق المجاورة

أخبار ليبيا 24

أعلنت لجنة الطوارئ والأزمات والكوارث الطبيعية التابعة لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي، حالة الطوارئ في المنطقة الجنوبية، وذلك في مدينة غات والمناطق المجاورة لها، نتيجة للتغيرات الجوية المفاجئة والسيول الجارفة التي ضربت أجزاء واسعة من الجنوب الليبي.

لجنة الأزمات: القرار يأتي في إطار الاستجابة الفورية لما تشهده المنطقة من أوضاع مناخية خطيرة

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار الاستجابة الفورية لما تشهده المنطقة من أوضاع مناخية خطيرة، أسفرت عن فيضانات أدت إلى أضرار كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية، بالإضافة إلى صعوبة في حركة التنقل وتعطيل في الخدمات الأساسية.

لجنة الأزمات: تواصل مستمر مع الجهات المختصة لمتابعة التطورات الميدانية

وأكدت لجنة الأزمات، أنها على تواصل مستمر مع الجهات المختصة لمتابعة التطورات الميدانية، كما شددت على أهمية تعاون المواطنين مع فرق الطوارئ والإنقاذ، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة، خصوصًا ما يتعلق بتجنب المناطق المنخفضة والمجاري المائية التي أصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا على حياة السكان.

لجنة الأزمات: تقديم الدعم الأولي للمتضررين من الفيضانات

من جهتها، باشرت فرق الطوارئ والإغاثة بالانتشار في عدد من المواقع المتضررة، وبدأت عمليات الإجلاء للمواطنين في الأحياء المتأثرة، مع تقديم الدعم الأولي للمتضررين من خلال مراكز إيواء مؤقتة. كما تم تخصيص فرق طبية متنقلة لمتابعة الحالة الصحية للنازحين.

تكرار الكوارث الطبيعية في مدينة غات

يُشار إلى أن مدينة غات تشهد تكرارًا لمثل هذه الكوارث الطبيعية خلال السنوات الأخيرة، ما يدفع إلى ضرورة وضع خطة وطنية شاملة لإدارة الأزمات البيئية، وتعزيز البنية التحتية للوقاية من الكوارث المناخية.

وتدعو اللجنة كل الجهات الرسمية والأهلية إلى دعم جهود الإغاثة، والمساهمة في التخفيف من آثار الكارثة على المواطنين.