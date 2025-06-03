غضب شعبي واسع: “الأسعار نار”

أخبار ليبيا 24

بنغازي 03 يونيو 2025

مع اقتراب عيد الأضحى، يشغل موضوع أسعار الأضاحي الساحة الليبية، ووفقًا لتعليقات رواد منصات وكالة “أخبار ليبيا 24″، يتضح أن هناك إجماعًا واسعًا على أن الأسعار هذا العام “نار” ومبالغ فيها، بشكل غير مبرر مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين. تقول Um Ebraheem مختصرة المشهد بكلمة واحدة: “نااار”، بينما يشبّه الصغير صغير الأسعار بسوق السيارات قائلاً: “ناااار تقول خاش سوق السيارات”.

Mohamed Alburas يذهب أبعد من ذلك بوصفه:

“نار مسمار.. أسعار سياحية”

وهو تعبير يجسد السخرية الممزوجة بالألم، خاصة أن الأسعار تبدو وكأنها مصممة للسياح أو الأغنياء لا للمواطن العادي.

طبقية في الوصول للأضاحي: “في متناول المسؤولين فقط”

من أبرز أنماط الردود في الاستطلاع هو إبراز الفجوة الطبقية في القدرة على شراء الأضاحي. يرى كثيرون أن الأضاحي “في متناول البرلمان والحكومة فقط”، كما قال Almehdy Nassr، بينما عطر المساء تؤكد أن الأضاحي متاحة فقط لـ”جميع النواب والوزراء وأحبابهم… وأصحاب النفوذ والتجار”.

يتفق OM Seraj مع هذا الطرح حين يقول:

“في متناول لصوص المال العام، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم”

مشيرًا إلى الشعور العميق بالظلم الاجتماعي والاقتصادي الذي يعانيه المواطن البسيط، في حين يغتني آخرون على حسابه.

الغلاء في وجه الفقراء: “الضمان والتضامن والمطلقات والأرامل”

تسلط تبسيم علي الضوء على فئة مهمشة تعاني من الوضع الاقتصادي أكثر من غيرها، فتقول: “الأسعار غالية شويه لأصحاب الدخل المحدود، وبدات الضمان والتضامن والمطلقات والأرامل.. ربي يكون في عونهم”. هذا التعليق يعكس البعد الإنساني للمشكلة، إذ يتجاوز الغلاء حدود الأرقام ليؤثر على فئات هشة من المجتمع مهددة بفقدان فرحة العيد.

الرواتب ثابتة والأسعار ترتفع: معادلة مختلة

من الانتقادات المتكررة في التعليقات أن الأسعار ترتفع بينما الرواتب ثابتة. Meme Ezz’at تختصر هذا التناقض بقولها: “وياريت الرواتب زايدة نقولو عادي، لكن الشي يزيد والرواتب تابتة ليها سنين”. في رد ساخر، يضيف Omar Beda:

“إذا زادت الرواتب، يزيدوا سعر السعي”

في إشارة إلى أن كل محاولة لتحسين أوضاع المواطنين تقابل بارتفاع مضاد في الأسعار، ما يجعل الحلول تبدو عبثية.

من يتحكم في الأسعار؟ “تجار فجار”

كثير من المعلقين حملوا المسؤولية الكاملة عن الغلاء لما وصفوه بـ”تجار الفساد”. يقول Husayn Abdulsalam:

“ارتفاع الأسعار غير مبرر وراءه تجار فجار”

فيما يضيف Hsn Hsn Hsn:

“التجار الفجار الله لا تربحهم”

هذه العبارات تكشف عن شعور جماهيري عميق بانعدام العدالة الاقتصادية وغياب الرقابة الحكومية.

Mohamed Merengi يضيف بمرارة:

“في متناول تجار السلاح والمخدرات وشبكات الفساد وأصحاب النفوذ والمرتبات الضخمة…”

مشيرًا إلى أن القوة الشرائية الحقيقية لم تعد مرتبطة بالعمل الشريف، بل بالنفوذ غير الشرعي والثروة السريعة.

مقترحات للخروج من الأزمة: “البيع بالميزان”

وسط هذا الغضب العام، برزت بعض المقترحات لحل جزئي للأزمة، مثل ما قاله سند سليم:

“المفروض يحدد سعر الكيلو حي والبيع بالميزان”

وهي فكرة تحاول ضبط الأسعار وتحقيق نوع من العدالة، بدلاً من ترك السوق في حالة فوضى وتسعير عشوائي يرهق المواطن.

إحساس جماعي بالعجز: “كل أربعة عايلات في خروف”

عدد من التعليقات اختارت السخرية السوداء للتعبير عن الوضع، مثل تعليق أسامة الشماخي الذي قال: “كل أربعة عايلات في خروف”، وهي جملة تختصر الإحساس المشترك بـ”قسمة العيد”، إذ باتت الأضحية حلمًا جماعيًا لا فرديًا.

في المقابل، يُعلق Mohamed Belid بقوله:

“في متناول المعبين”

في إشارة إلى أن الحصول على الأضحية بات يحتاج إلى الحظ أو الوساطة لا الإمكانيات المالية.

أحكام الواقع ومسايرة الحال: “الحمد لله على كل حال”

رغم السخط العام، لم تخلُ التعليقات من أصوات تدعو للرضا والصبر، مثل منير بن عوض الذي قال: “الحمد لله على كل حال”، وأم محمد التي علقت: “ربك كريم”، وهي أصوات تمثل شريحة من المجتمع تعودت على التكيف مع الأزمات المتكررة بإيمان وتسليم للواقع.

فوضى السوق… وغياب الرقابة

وصف الأسعار بـ”سياحية” كما ورد في تعليق مفتاح فيتوري، وMohamed Alburas يعيد نفس المعنى، يشير إلى أن السوق خارج السيطرة تمامًا. Yousef Ahmed يقدر أن:

“ليس في المتناول على أكثر من 40% من الناس”

أي أن النصف الأكبر من المواطنين عاجزون عن تأمين الأضحية.

Lolo Angel تستغرب هذا التغير بقولها:

“زمان سعر الأضاحي ثابت وتوا كل سنة أغلى من السنة اللي قبلها ليش ما تفهمش”،

ما يعكس عدم ثقة الناس في أسباب الغلاء وغياب الشفافية من الجهات المسؤولة.

بعد اقتصادي يتقاطع مع الأزمة السياسية

ارتفاع أسعار الأضاحي لم يعد فقط مسألة اقتصادية بل أصبح جزءًا من الأزمة الليبية الشاملة، حيث يرى البعض أن الفساد السياسي ينعكس بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية. تعليق مبروك الحراري يقول إن الأسعار “في متناول الطبقة الخملية”، في تعبير ساخر عن فئة محصنة من الأزمات، وكأن النظام السياسي لا يمسهم بأي شكل.

كما قال الساعد الساعد:

“مش مع دخل المواطن”

في إشارة إلى أن الغلاء جاء دون أي اعتبار للقدرة الشرائية الحقيقية. بينما أكرم مجدي غيث علق بسخرية: “أضاحي السنة ايريدن قطعة آثار”، في تشبيه الأسعار بما هو نادر وثمين وممنوع في نفس الوقت.

خلاصة: الأضحية حلم يتحول إلى كابوس

ما كان يُعد تقليدًا دينيًا واجتماعيًا مبهجًا، تحول إلى عبء اقتصادي ونفسي على شريحة واسعة من الشعب الليبي. تعليقات الجمهور تكشف بوضوح أن أسعار الأضاحي خرجت عن نطاق المعقول، وتجاوزت ما يمكن لأي رب أسرة بسيط أن يتحمله.

هذا الواقع يولّد شعورًا بالغضب، والحرمان، وفقدان الثقة في المؤسسات المسؤولة عن ضبط السوق وتوفير العدالة الاجتماعية. وبينما يقترب العيد، يبدو أن فرحته ستغيب عن بيوت كثيرة، وسيظل السؤال مفتوحًا: هل يمكن أن يُضبط السوق قبل فوات الأوان، أم أن العيد سيتحول إلى اختبار جديد لصبر الليبيين؟