حراك أبناء سوق الجمعة يوجه رسالة شديدة اللهجة

أخبار ليبيا 24

حراك أبناء سوق الجمعة: نرفض الفساد والتطبيع ونحذر من نُذر الحرب

وجه حراك أبناء سوق الجمعة رسالة شديدة اللهجة عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، عبّر فيها عن رفضه استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، مؤكّدًا الاستمرار في الحراك الشعبي السلمي حتى تحقيق المطالب.

حراك أبناء سوق الجمعة: وصلنا إلى طريق مسدود مع من لا يريد صلحًا

وجاء في نص الرسالة: “من قلب طرابلس، وتحديدًا من سوق الجمعة، حيث الرجال إذا قالوا فعلوا، نرفعها رسالة واضحة لكل من يحاول الالتفاف على حقوقنا أو العبث بأمن المدينة. لقد بلغ السيل الزُبى، ووصلنا إلى طريق مسدود مع من لا يريد صلحًا، بل يراوغ ويماطل على حساب الشعب.”

حراك أبناء سوق الجمعة: طرابلس قد تتزين لقدوم العيد، لكن هناك طبول حرب تُقرع في الخفاء

وأضاف البيان: “طرابلس قد تتزين لقدوم العيد، لكن هناك طبول حرب تُقرع في الخفاء، وكل المؤشرات تقول: أن العيد قد يخضب بدم لا فرح.. وغيوماً تتلبد في الأفق، تنذر بشرٍ قريب. نحن نتابع، ونعلم، ونستعد”.

حراك أبناء سوق الجمعة: لسنا دعاة حرب ولا نطلب الفتنة لكننا نرفض الاستكانة

وتابع: “لسنا دعاة حرب، ولا نطلب الفتنة، لكننا نرفض الاستكانة ونحذر من العودة إلى دوامة الدم. أبناء سوق الجمعة لا يُغلبون، والتاريخ يشهد أننا نواجه ولا نتهرب.”

وأكد الحراك: “من تسول له نفسه الاقتراب من طرابلس فليكتب وصيته، ومن يظن أننا نغفل أو ننسى، فهو واهم. نحن صناع الحسم، ولا نخوض معاركنا بالشعارات بل بالمواقف والتضحيات.”

حراك أبناء سوق الجمعة: سنواصل تظاهرنا السلمي ضد الفساد والتطبيع

وختم البيان بالقول: “نمد أيدينا للسلام، لكن على أساس من الحق والعدالة. وفي الوقت ذاته، سنواصل تظاهرنا السلمي ضد الفساد والتطبيع، ونسأل الله أن يحفظ وطننا، ويحقن دماء الليبيين، ويعيد الأمن والاستقرار إلى كل شبر من ليبيا.”