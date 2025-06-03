تيته و المشير حفتر يبحثان إنهاء الجمود السياسي الحالي والحفاظ على وحدة ليبيا

أخبار ليبيا 24

لقاء بين تيته والمشير حفتر لبحث الاستقرار السياسي الليبي

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، اليوم في مدينة بنغازي بالقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في إطار الجهود الأممية الرامية إلى دعم مسار السلام والاستقرار في ليبيا.

تيته والمشير حفتر: اللقاء تناول مناقشة نتائج اللجنة الاستشارية

وبحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تناول اللقاء مناقشة نتائج اللجنة الاستشارية، حيث تم تبادل وجهات النظر حول أبرز ما توصلت إليه من توصيات تتعلق بالعملية السياسية، والمسارات المحتملة التي يمكن أن تسهم في إنهاء الأزمة الراهنة.

لقاء تيته و المشير حفتر: اللقاء أكد على ضرورة كسر الجمود السياسي الذي طال أمده

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي، وضرورة كسر الجمود السياسي الذي طال أمده، بما يعزز من فرص استعادة الاستقرار، ويحافظ على وحدة البلاد وسلامتها.

بعثة الأمم المتحدة: الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبياً خالصاً

وشدد الجانبان على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبياً خالصاً، يستند إلى التوافق الوطني ويضمن مشاركة كافة الأطراف.

تيته تلتقي مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف في بنغازي

وفي سياق متصل، عقدت هانا تيته اجتماعاً آخر في بنغازي مع مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، حيث ناقشا الأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد، خاصة في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وأكد اللقاء على ضرورة الحفاظ على الهدنة القائمة، وتهيئة الأجواء الملائمة لعملية سياسية شاملة تضم جميع الأطراف الليبية دون استثناء.

لقاء تيته والمشير حفتر : أهمية التوصل إلى توافق حقيقي بين الفرقاء السياسيين

واتفق الطرفان على أهمية التوصل إلى توافق حقيقي بين الفرقاء السياسيين، بما يضمن توفير بيئة أمنية مستقرة تُمكّن من إجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة، تنهي المراحل الانتقالية وتفتح صفحة جديدة من الاستقرار والتنمية في ليبيا.