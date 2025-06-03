تيته والشهري يؤكدان أهمية الهدنة في طرابلس ويدعمان العملية السياسية

أخبار ليبيا 24

تيته والشهري يؤكدان أهمية الهدنة في طرابلس

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، عقدت اجتماعًا مهمًا مع القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية لدى ليبيا، أحمد الشهري، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دعم استقرار الأوضاع في العاصمة طرابلس وتعزيز المسار السياسي في البلاد.

تيته والشهري تناولا آخر المستجدات الميدانية والسياسية في طرابلس

وبحسب ما ورد في بيان منشور على الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر منصة “فيسبوك”، فقد تناول اللقاء آخر المستجدات الميدانية والسياسية في طرابلس وفي عموم الأراضي الليبية، بالإضافة إلى تقييم نتائج المشاورات الجارية للجنة الاستشارية التي تتابع التطورات على الساحة الليبية.

تيته والشهري يشددان على ضرورة الحفاظ على الهدنة السارية في العاصمة طرابلس

وخلال اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة الحفاظ على الهدنة السارية في العاصمة طرابلس، باعتبارها ركيزة أساسية لتفادي التصعيد العسكري وتهيئة الأجواء للانخراط الفعّال في مسار سياسي سلمي.

كما أكدا أهمية التقدم في بناء عملية سياسية شاملة تُمهّد الطريق أمام تنظيم انتخابات وطنية حرة ونزيهة، تعكس تطلعات الشعب الليبي وتدعم مؤسسات الدولة الليبية الشرعية.

تيته والشهري يؤكدان أهمية التقدم في بناء عملية سياسية شاملة تُمهّد الطريق أمام تنظيم انتخابات وطنية

وأعربت الممثلة الخاصة هانا تيته عن تقديرها للدور البنّاء الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، فيما أبدى أحمد الشهري استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا عبر الحلول السلمية والحوار البنّاء.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود أممية وإقليمية متواصلة لدفع العملية السياسية في ليبيا نحو الأمام، وإنهاء حالة الجمود الراهنة بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.