بسبب السيول.. إغلاق مستشفى الغريفة القروي مؤقتًا

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أعلن مكتب الرصد والمتابعة بالجنوب الليبي التابع للجنة الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية بمفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس الكبرى عن إغلاق مستشفى الغريفة القروي بشكل مؤقت، وذلك في أعقاب موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة وتسببت في تجمّع السيول.

مستشفى الغريفة القروي.. مياة الأمطار تصل إلى أعماق المستشفى

وأوضحت المفوضية في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة للظروف الجوية القاسية التي تمر بها منطقة غات حاليًا، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى تدفق السيول بشكل أعاق الوصول الآمن للمستشفى، مما شكل تهديدًا لسلامة المرضى والعاملين فيه.

وأكد البيان أن الإغلاق جاء كإجراء احترازي يهدف إلى حماية الأرواح، إلى حين تحسن الظروف المناخية وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

مستشفى الغريفة القروي.. تكرار المأساة بسبب غياب البنية التحتية المناسبة

وأشارت المفوضية إلى أن غياب البنية التحتية المناسبة، خصوصًا في ما يتعلق بتصريف مياه الأمطار وتهيئة الطرق، يُعدّ أحد الأسباب الرئيسية وراء اتخاذ هذا القرار، مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي يُغلق فيها المستشفى بسبب نفس الظروف. هذا الوضع المتكرر يعكس ضعف الاستعدادات الميدانية ويكشف عن هشاشة المنشآت الخدمية في المنطقة.

تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية

في السياق نفسه، ذكر مركز الأرصاد الجوية أن منخفضًا جويًا يمر حاليًا على منطقة غات، وقد تسبب في هطول أمطار تراوحت بين الجيدة والغزيرة، مع تحذيرات من استمرار التقلبات الجوية. كما أفاد شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الأودية بدأت تجري في مساراتها المعتادة، دون تسجيل أي أضرار بشرية حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المعنية تتابع الوضع عن كثب، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر.