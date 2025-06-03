الفريق ركن صدام حفتر يؤكد أهمية التعاون العسكري لدول المتوسط

أخبار ليبيا 24

ندوة رؤساء الأركان تبحث الأمن والتحديات السيبرانية المشتركة

تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس أركان القوات البرية الفرنسية، اللواء “بيير شيل”، شارك رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن “صدام حفتر”، في الندوة الموسعة لرؤساء أركان القوات البرية لخمسة عشر دولة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية.

أُقيمت الندوة في مواقع متعددة، شملت البر والبحر، وكان أبرزها على متن حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديغول”. وناقشت الندوة التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه دول المنطقة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري للتصدي لها بفعالية.

الفريق ركن صدام حفتر: توحيد الرؤي ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الأخطار بالمنطقة

وفي كلمته، شدد الفريق ركن “صدام حفتر” على أهمية توثيق علاقات الشراكة العسكرية بين دول المتوسط، مشيرًا إلى أن التنسيق المشترك وتبادل الخبرات يعززان من قدرة الجيوش على حفظ الأمن والاستقرار.

كما نوّه إلى أن هذه اللقاءات تسهم في توحيد الرؤى ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة.

الفريق ركن صدام حفتر: أهمية توثيق علاقات الشراكة العسكرية بين دول المتوسط،

وتطرقت الندوة إلى التهديدات السيبرانية المتنامية، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير آليات للتعاون في مجال الأمن السيبراني، وتبادل المعلومات والخبرات التقنية، وبناء منظومة دفاعية إلكترونية قادرة على مواجهة التحديات الرقمية الحديثة.

كما تم التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات العسكرية المشتركة، وتكثيف التدريبات المشتركة، ودعم مبادرات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي.

الفريق ركن صدام حفتر يشارك في ندوة عسكرية بفرنسا على متن الحاملة “شارل ديغول”

واختتمت الندوة بتوافق عام بين المشاركين على ضرورة بناء شراكات استراتيجية فاعلة تستجيب للمتغيرات، وتُعزز استقرار وأمن منطقة البحر الأبيض المتوسط.