الأصابعة.. بدء صرف تعويضات المتضررين من الحرائق

أخبار ليبيا 24

شهدت بلدية الأصابعة انطلاقة رسمية لعملية صرف تعويضات المتضررين من الحرائق الأخيرة، التي خلفت أضرارًا واسعة في الممتلكات.

ترأس وزير الحكم المحلي المكلف، عبد الشفيع الجويفي، اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين 2 يونيو 2025، بحضور لجنة تعويض المتضررين وعميد بلدية الأصابعة المهندس عماد المقطوف، وذلك لمتابعة آخر مستجدات تعويض المواطنين المتضررين.

الانتهاء من المعاينات الميدانية وحصر الأضرار التي طالت 306 منازل

وخلال الاجتماع، قدم المقطوف تقريرًا شاملًا عن أعمال اللجنة، أشار فيه إلى الانتهاء من المعاينات الميدانية وحصر الأضرار التي طالت 306 منازل، مشيرًا إلى أن 213 مواطنًا قد استكملوا كافة الإجراءات المطلوبة لاستحقاق التعويض وفق الضوابط الرسمية المعتمدة.

الأصابعة: الوزير وجّه الجهات المختصة ببدء صرف التعويضات فورًا

وفي استجابة سريعة، وجّه الوزير الجهات المختصة ببدء صرف التعويضات فورًا، مع التشديد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والمالية لضمان الشفافية وسرعة الإنجاز.

الدفعة الأولى من صكوك التعويض بلغت 154 صكًا

وقد تسلم عميد بلدية الأصابعة الدفعة الأولى من صكوك التعويض، التي بلغ عددها 154 صكًا، تمثل المرحلة الأولى من التعويضات التي تم توثيقها خلال الفترة الماضية.

وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بدعم المواطنين في الأزمات، وتجسد حرصها على التخفيف من معاناتهم وتوفير الاستقرار الاجتماعي. كما تأتي ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة بيئة آمنة لسكان الأصابعة، بما يعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.

وتواصل الجهات المعنية عملها لضمان شمول باقي المتضررين في مراحل لاحقة، تحقيقًا للعدالة والإنصاف.