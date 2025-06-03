الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على مناطق الجنوب الغربي

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية في ليبيا، حالة الطقس المتوقعة ابتداءً من اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، حيث يُتوقع سقوط أمطار رعدية جيدة على بعض مناطق الجنوب الغربي، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على مناطق الغرب.

الأرصاد: سقوط أمطار رعدية من حين إلى آخر على أغلب مناطق الجنوب الغربي

وبحسب النشرة، فمن المتوقع سقوط أمطار رعدية من حين إلى آخر على أغلب مناطق الجنوب الغربي ( العوينات – تهالا– البركت – غات وماجاورها – غدامس – الحمادة – أوباري ) تكون جيدة إلى غزيرة على بعض هذه المناطق تسبب في سيول وجريان بعض الأودية المحلية عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر.

الأرصاد: تتكاثر السحب من مساء اليوم لبعض مناطق الشمال الغربي مع أمطار متفرقة تتخللها خلايا رعدية

في المنطقة الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثرها مساءً على القريات، مزدة، وبعض مناطق الجبل الغربي، حيث من المتوقع سقوط أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بخلايا رعدية، وقد تمتد يوم غد إلى مناطق زوارة والمناطق المجاورة. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة خفيفة إلى معتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 30 إلى 36 درجة مئوية.

مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

أما في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فالسماء قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية فشمالية شرقية بسرعة خفيفة إلى معتدلة، وتُسجل درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية، وقد تصل إلى 34 درجة مئوية في البريقة وأجدابيا.

مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

في مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، من المتوقع سقوط أمطار رعدية غزيرة أحياناً، خصوصًا في العوينات، تهالا، البركت، غات، غدامس، الحمادة وأوباري، ما قد يسبب سيولًا وجريان بعض الأودية، لذا يُنصح بأخذ الحيطة والحذر.

وتنقشع السحب الممطرة تدريجيًا بحلول الخميس، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا، أما درجات الحرارة فتتراوح بين 34 و37 درجة مئوية، مع ارتفاع تدريجي خلال اليومين المقبلين.

الأرصاد: اعتدال في درجات الحرارة على المناطق الشرقية

وتبقى الأجواء في مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية.