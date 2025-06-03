إنفوجرافيك: المهاجرون في ليبيا.. بين الأمل والتحديات

أخبار ليبيا 24

تقرير خاص : 03 يونيو 2025

في ظل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتدهور الأوضاع في دول الجوار، أصبحت ليبيا محطة رئيسية في حركة الهجرة نحو أوروبا، وملاذًا مؤقتًا لآلاف المهاجرين الباحثين عن فرص عمل أو الهاربين من الفقر والنزاعات المسلحة. وتُظهر البيانات الحديثة تفاوتًا كبيرًا في تقديرات أعداد المهاجرين، ما يعكس تعقيد المشهد وتعذر ضبطه بدقة.

أكثر من 3 ملايين مهاجر: تفاوت في الأرقام

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الهجرة الدولية، يقدر عدد المهاجرين الموجودين حاليًا في ليبيا بأكثر من 787,000 مهاجر. ومع ذلك، تشير مصادر محلية ليبية إلى أن العدد الفعلي قد يتجاوز 3 ملايين مهاجر، وهو رقم يكشف عن اتساع الفجوة بين الإحصاءات الدولية والرؤية المحلية للواقع على الأرض.

هذا الاختلاف يعكس تعدد طرق الدخول إلى البلاد، وعدم وجود نظام شامل لتسجيل المهاجرين، إضافة إلى دخول أعداد كبيرة منهم بطرق غير نظامية، مما يزيد من صعوبة تحديد أعداد دقيقة.

تنوع الجنسيات.. نحو 43 دولة ممثلة

ينتمي المهاجرون في ليبيا إلى ما لا يقل عن 43 دولة، وتأتي أبرز جنسياتهم من دول إفريقية مثل:

النيجر

مصر

السودان

تشاد

إريتريا

ويُلاحظ أن معظم هؤلاء المهاجرين قدموا من دول تعاني من أزمات اقتصادية أو نزاعات مسلحة، أو أنها تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية، ما يدفع مواطنيها للبحث عن حياة أفضل في الخارج.

دوافع الهجرة: بين الحاجة والأمل

تتعدد أسباب وجود هذا الكم الكبير من المهاجرين في ليبيا، أبرزها:

البحث عن فرص عمل في ظل غياب الوظائف ببلدانهم.

في ظل غياب الوظائف ببلدانهم. الهروب من النزاعات المسلحة والصراعات الأهلية.

المسلحة والصراعات الأهلية. الفقر المدقع وانعدام الفرص الاقتصادية والتعليمية.

الاقتصادية والتعليمية. استخدام ليبيا كنقطة عبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، في رحلات محفوفة بالمخاطر.

هذه العوامل تتداخل مع سياسات الهجرة المتراخية في بعض المناطق الحدودية، بالإضافة إلى تراجع قدرة الدولة الليبية على ضبط الحدود في ظل الانقسام السياسي والصراع الداخلي.

أوروبا.. الحلم البعيد للمهاجرين

بالنسبة لعدد كبير من المهاجرين في ليبيا، لا تمثّل البلاد سوى محطة عبور مؤقتة في طريقهم نحو ما يرونه “الحلم الأوروبي”. وقد تحوّل الساحل الليبي إلى أحد أهم نقاط الانطلاق عبر البحر المتوسط، رغم خطورة الطريق وارتفاع عدد الغرقى سنويًا.

الوجهات الأوروبية الأكثر استهدافًا:

إيطاليا : تمثل الوجهة الأولى لمعظم المهاجرين، نظرًا لقرب السواحل الليبية من جزيرة لامبيدوزا.

: تمثل الوجهة الأولى لمعظم المهاجرين، نظرًا لقرب السواحل الليبية من جزيرة لامبيدوزا. مالطا : تمثل خيارًا آخر لبعض القوارب، رغم صغر حجمها الجغرافي.

: تمثل خيارًا آخر لبعض القوارب، رغم صغر حجمها الجغرافي. ألمانيا : مقصد رئيسي للمهاجرين بعد وصولهم إلى أوروبا، خاصة بسبب نظام اللجوء المتطور وفرص العمل.

: مقصد رئيسي للمهاجرين بعد وصولهم إلى أوروبا، خاصة بسبب نظام اللجوء المتطور وفرص العمل. فرنسا : تستقطب بعض المهاجرين الناطقين بالفرنسية أو القادمين من مستعمراتها السابقة.

: تستقطب بعض المهاجرين الناطقين بالفرنسية أو القادمين من مستعمراتها السابقة. هولندا وبلجيكا: تجذب نسبة من المهاجرين بسبب السياسات الاجتماعية وفرص اللجوء.

تأثير المهاجرين على الداخل الليبي

التحديات:

ضغط على الخدمات العامة مثل الصحة، والتعليم، والمياه.

مثل الصحة، والتعليم، والمياه. قضايا أمنية ترتبط بوجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك نشاطات تهريب البشر والأسلحة.

ترتبط بوجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك نشاطات تهريب البشر والأسلحة. توتر اجتماعي بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة في بعض المناطق.

الإيجابيات:

مساهمة ملموسة في سوق العمل ، خاصة في قطاعات مثل: الزراعة البناء الخدمات المنزلية

، خاصة في قطاعات مثل: توفير يد عاملة بأجور منخفضة، ما يخدم بعض المشاريع المحلية، رغم الانتقادات المتعلقة بشروط العمل والمعاملة.

واقع المهاجرين في ليبيا: تحديات قاسية

يعاني كثير من المهاجرين في ليبيا من ظروف صعبة، وخاصة أولئك الذين يُحتجزون في مراكز الإيواء التي توصف غالبًا بأنها تفتقر إلى المعايير الإنسانية. وتشمل أبرز التحديات التي يواجهونها:

ظروف احتجاز غير إنسانية

الاستغلال والاتجار بالبشر

غياب الحماية القانونية

ضعف الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية

كما تتحدث تقارير حقوقية عن تعرض بعض المهاجرين للتعذيب، والابتزاز، والعمل القسري، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى الرقابة الحكومية.

الحلول المقترحة: نحو إدارة إنسانية للهجرة

لمعالجة هذه الأزمة متعددة الأبعاد، يوصي المختصون والجهات الدولية بعدد من الخطوات، أبرزها:

تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، مثل منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لتقديم دعم فني وإنساني. تحسين أوضاع مراكز الاحتجاز، وإخضاعها للرقابة لضمان معاملة المهاجرين وفقًا للمعايير الدولية. إطلاق برامج تنموية في دول المصدر، من خلال دعم التنمية الاقتصادية والبنى التحتية، ما يخفف من دوافع الهجرة.

نظرة مستقبلية

مع استمرار غياب الاستقرار السياسي في ليبيا، واستمرار الصراعات في بعض الدول الإفريقية، تبدو أزمة الهجرة مرشحة للاستمرار والتفاقم. ومع ذلك، فإن إدارتها بطرق إنسانية وعبر تعاون إقليمي ودولي فعال، قد يخفف من آثارها السلبية، ويحولها إلى فرصة للاستفادة من طاقات الشباب المهاجرين في بناء المجتمعات المضيفة.

في النهاية، تظل ليبيا في قلب المعادلة، بين تحديات الداخل وضغوط الخارج، وبين الهجرة الطوعية وغير النظامية، في انتظار حلول شاملة ومتوازنة تحترم كرامة الإنسان وتخدم مصلحة الدولة.