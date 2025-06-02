مصرف الوحدة يطلق خدمة “أضحية” بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وكالة أخبار ليبيا 24

بنغازي – 02 يونيو 2025

بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، أعلن مصرف الوحدة عن إطلاق خدمة جديدة تحت اسم “أضحية“، تتيح للزبائن الحصول على قرض حسن بقيمة 2000 دينار ليبي، يُسدَّد على مدى 10 أشهر دون أي فوائد أو رسوم إضافية.

دعم مالي لتأمين احتياجات العيد

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود مصرف الوحدة الرامية إلى مساندة زبائنه الكرام خلال المناسبات الدينية والاجتماعية، حيث يهدف هذا القرض إلى تمكين المواطنين من شراء الأضاحي وتلبية احتياجات أسرهم في هذه المناسبة المباركة، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.

تفاصيل القرض

وقد أوضح المصرف في بيانه أن الخدمة تشمل التفاصيل التالية:

قيمة القرض : 2000 دينار ليبي.

مدة السداد : 10 أشهر.

القسط الشهري : 200 دينار ليبي.

نوع القرض : قرض حسن (بدون فوائد أو رسوم).

طريقة التقديم : عبر النموذج الإلكتروني المتاح على الرابط المخصص.

طريقة الإيداع: تُقيَّد القيمة في المحفظة الإلكترونية للزبون، مع إمكانية تحويلها إلى الحساب الجاري أو أي حساب آخر حسب الرغبة، مع إمكانية الاستفادة من خدمات تطبيق “الوحدة موبايل”.

شروط وأحكام الاستفادة

وحدد مصرف الوحدة عددًا من الشروط الواجب توفرها للاستفادة من خدمة “أضحية”، وهي:

أن يكون لدى الزبون حساب جارٍ بالمصرف يتم تحويل المرتب إليه بانتظام لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وأن يكون مرتبطًا بمنحة الأبناء. ألا يكون قد تأخر المرتب عن الزبون لأكثر من 3 أشهر خلال الفترة السابقة. يتم استقطاع القسط تلقائيًا من المرتب عند وروده. لا تُفرض أي عمولات أو فوائد على القرض. يُمكن للزبون تحويل قيمة القرض إلى حساب آخر بناءً على رغبته.

الوحدة يعلن عن رابط التسجيل

للتسجيل والاستفادة من خدمة “أضحية”، دعا مصرف الوحدة زبائنه إلى زيارة الرابط التالي:

http://eid.wahdabank.com.ly/