مجلس النواب يناقش ميزانية مستقلة لصندوق التنمية وإعادة الإعمار

وكالة أخبار ليبيا 24

بنغازي – 02 يونيو 2025

عقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية اليوم خُصصت لمناقشة ميزانية صندوق التنمية وإعادة الإعمار، وذلك بناءً على طلب تقدم به 35 نائبًا، من بينهم النائبان فوزي النويري وجبريل أوحيدة دومة. وطالب النواب بأن يكون للصندوق ميزانية مستقلة عن الحكومة، بما يضمن توسيع نطاق مشاريعه لتشمل جميع مناطق ليبيا دون استثناء.

صندوق التنمية.. إنجازات في الشرق والجنوب وانتظار في الغرب

وفي كلمة له خلال الجلسة، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إن النواب سبق أن أقروا إنشاء صندوق التنمية برئاسة بلقاسم حفتر، مؤكداً أن خدماته ظهرت بوضوح في الشرق والجنوب الليبي، لكن المنطقة الغربية لا تزال تعاني غياب مشاريع التنمية.

وأضاف النويري:

“أنا داعم لإقرار ميزانية مستقلة للصندوق، على أن تخضع لرقابة مجلس النواب“، مشيرًا إلى أن المشروع قُدم رسميًا، وأوصى به رئيس لجنة المالية عمر تنتوش.

غياب حكومة موحدة يُبرر الميزانية المستقلة

وحول السياق السياسي المتأزم، أشار النويري إلى أن استمرار الانقسام الحكومي يجعل من المنطقي مناقشة ميزانية مخصصة لصندوق التنمية بشكل منفصل، قائلًا:

“ما زلنا نبحث عن حكومة موحّدة، في حين يتحدث سفراء دول أجنبية عن إقرار ميزانية موحدة لحكومتين! هذا مرفوض، ويُعدّ خرقًا للقانون ويهدد وحدة الدولة.“

كما تساءل النويري:

“كيف يقبل بعض السياسيين بهذا الطرح الذي يعني عمليًا تقسيم البلاد؟“

معتبرًا أن العجز المحلي والدولي عن توحيد السلطة التنفيذية هو ما يفرض التعامل مع الملفات الخدمية بشكل منفصل، ومنها ملف التنمية والإعمار.

اللجنة المالية: اعتماد الميزانية العامة أولًا

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالمنعم بالكور إن أي تحرك نحو تخصيص ميزانية مستقلة للتنمية يجب أن يأتي بعد إقرار الميزانية العامة للدولة، معتبرًا أن ترتيب الأولويات هو مفتاح لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.

دعوات لتوسيع نطاق الصندوق وتفعيله على كامل التراب الليبي

النواب المؤيدون للمقترح شددوا على أن صندوق التنمية يجب أن يكون أداة وطنية جامعة، تعمل على سد الفجوة التنموية في مختلف المناطق، لاسيما تلك التي تضررت بسبب الحرب والإهمال.

ويُنتظر أن يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع الميزانية المقترحة للصندوق، وسط انقسام في الآراء بين من يراها أداة إنقاذ إنمائية محايدة، ومن يرى ضرورة تأطيرها ضمن الميزانية العامة الموحدة للدولة.