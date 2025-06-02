قزيط: حكومة ثالثة موحدة هي الحل لإنهاء الانقسام

أخبار ليبيا 24

أكد بلقاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، أن استمرار حالة الانقسام السياسي والإداري في ليبيا نتيجة وجود حكومتين متوازيتين هو وضع غير طبيعي ولا يمكن أن يستمر.

قزيط: الحل يكمن في تشكيل حكومة ثالثة تكون موحدة وشاملة

وقال قزيط، في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24″، إن الحل يكمن في تشكيل حكومة ثالثة تكون موحدة وشاملة، تعبّر عن الإرادة الوطنية وتضع حدًا لهذا الواقع المشوّه الذي تعانيه البلاد منذ سنوات.

قزيط: ليبيا لا يمكن أن تُدار بمنطق “الدولتين”

وأشار قزيط إلى أن ليبيا لا يمكن أن تُدار بمنطق “الدولتين”، لافتًا إلى أن هذا النموذج أثبت فشله في إدارة الدولة الليبية وتسيير شؤون المواطنين، بل زاد من حدة الانقسام وأعاق جهود التوافق الوطني. واعتبر أن تشكيل حكومة جديدة تتوافق عليها مختلف الأطراف السياسية هو الخيار الأنسب للخروج من الأزمة الراهنة.

قزيط: هناك أغلبية سياسية داخل مجلسي النواب والدولة تدعم تشكيل حكومة موحدة

وفي السياق نفسه، أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة أن هناك أغلبية سياسية داخل مجلسي النواب والدولة تدعم تشكيل حكومة موحدة، وتتمتع بإرادة سياسية حقيقية تتجاوز المصالح الضيقة وتسعى إلى توحيد المؤسسات، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. وأضاف أن استمرار هذا الانقسام يهدد وحدة البلاد ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين، ويجب تجاوزه عبر حلول واقعية وشاملة.

وأكد أن هذه الحكومة الثالثة ينبغي أن تحظى بدعم داخلي واسع وتوافق إقليمي ودولي، بما يضمن تنفيذ مهامها بنجاح وتحقيق تطلعات الليبيين في الأمن والتنمية. وشدّد على أن الوقت قد حان لانتقال ليبيا من مرحلة الانقسام إلى مرحلة التوافق والعمل الوطني المشترك.