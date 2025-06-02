سبها تحتفل باليوم الوطني لتقنية المعلومات

وكالة أخبار ليبيا 24

سبها – 02 يونيو 2025

شهدت جامعة سبها صباح الأحد انطلاق فعاليات اليوم الوطني لتقنية المعلومات، الذي أقيم بمركز اللغات داخل الجامعة، وسط حضور واسع من الأكاديميين والمهتمين بالتقنية من مختلف مناطق الجنوب الليبي.

تعزيز الوعي الرقمي في ليبيا

جاء تنظيم هذه الفعالية في إطار الاحتفال السنوي باليوم الوطني لتقنية المعلومات، الذي يُقام في الأول من يونيو في عدد من المدن الليبية، ويهدف إلى تعزيز الثقافة التقنية، والتوعية بأهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا في ليبيا، لا سيما في المناطق الجنوبية.

محاضرات وجلسات حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

تضمّن برنامج اليوم فعاليات متنوعة، شملت محاضرات توعوية وجلسات نقاشية سلطت الضوء على أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات. وشهدت هذه الجلسات تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين ناقشوا آفاق استخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع والتنمية المحلية.

معرض لمشاريع تقنية شبابية

كما خُصص جزء من الفعالية لإقامة معرض تقني ضم مجموعة من المشاريع والمبادرات التي نفذها شباب من الجنوب الليبي، حيث استعرضوا حلولًا تقنية مبتكرة تعكس قدراتهم وإمكاناتهم في مجالات البرمجة والتصميم الإلكتروني والتطبيقات الذكية.

تعاون أكاديمي ومجتمعي لتنظيم الفعالية

ساهم في تنظيم الحدث كلية تقنية المعلومات بجامعة سبها، بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية الفاعلة في مجال التقنية مثل:

تامزاوا

Lybotics Castle Team

Eylyes Space

وأكد المنظمون أن هذه الشراكات تُجسد روح التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لدعم الشباب وتمكينهم في قطاع التقنية.