جهاز النهر الصناعي “خطط لتأهيل آبار سيدي ارحومة وزيادة إنتاجية حقل آبار الغريب”

وكالة أخبار ليبيا 24

بنغازي – 02 يونيو 2025

عقد رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الدكتور سعد بومطاري، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا ضم عضو مجلس الإدارة المهندس فوزي الشريف، إلى جانب رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج، ومدير عام منظومة (الغريب – الساحل – المرج) المكلف، وذلك لبحث عدد من الملفات الفنية المتعلقة بتأمين إمدادات المياه لمدينة المرج وضواحيها.

تأهيل 16 بئرًا في سيدي ارحومة

تركز الاجتماع على مناقشة خطة لتأهيل 16 بئرًا بمنطقة سيدي ارحومة، حيث تم الاتفاق على دراسة مدى الاستفادة من هذه الآبار وربطها بخط المياه المغذي لمدينة المرج انطلاقًا من حقل الغريب، بهدف تعزيز الكميات المنتجة وتوسيع نطاق التوزيع المائي.

رفع كفاءة منظومة آبار الغريب

كما ناقش الحاضرون الوضع التشغيلي لمنظومة حقل الغريب، وجرى الاتفاق على زيادة الإنتاجية عبر تنفيذ صيانة شاملة للآبار، تتضمن تركيب مضخات غاطسة حديثة لضمان استدامة التشغيل وتحقيق مستويات ضخ مستقرة تلبي احتياجات السكان.

إزالة التوصيلات العشوائية وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية

من أبرز النقاط التي أقرها الاجتماع أيضًا إزالة التوصيلات غير القانونية التي تعيق انسيابية المياه وتُشكل عبئًا على المنظومة، إلى جانب إعادة الشبكة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء، وذلك ضمن خطة تدريجية لصيانة المنظومة وضمان تشغيلها بكفاءة عالية.

دعم بلدي لضمان وصول المياه

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج دعم البلدية الكامل لأعمال الجهاز، مشددًا على أن المجلس سيوفّر كافة التسهيلات الإدارية واللوجستية اللازمة لنجاح مشاريع الصيانة والتأهيل، بما يسهم في ضمان وصول المياه إلى المدينة وضواحيها دون انقطاع.