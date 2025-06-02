تعاون بين الأصابعة وغريان لإحياء سوق جندوبة التجاري

أخبار ليبيا 24

ضمن إطار تعزيز التعاون بين بلدية الأصابعة وبلدية غريان، فقد جرى التوصل إلى اتفاق مشترك بين عميد بلدية الأصابعة، المهندس عماد المقطوف، وعميد بلدية غريان، ناصر بريني، يقضي بإعادة فتح سوق جندوبة لاستقبال تجار الأغنام من مختلف المناطق، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويخدم مربي وتجار الأغنام بالمنطقة.

الأصابعة: القرار جاء بعد سلسلة من اللقاءات التنسيقية بين الجانبين بهدف إحياء السوق وتنشيط الحركة التجارية

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من اللقاءات التنسيقية بين الجانبين، بهدف إحياء السوق وتنشيط الحركة التجارية، على أن يشمل السوق مستقبلًا – بعد استكمال التنسيق – أنشطة أخرى مثل بيع الخضروات والمركبات، مما يجعله مركزًا تجاريًا متكاملًا يخدم المواطنين ويوفر فرص عمل متعددة.

الأصابعة: تنفيذ حملة تنظيف شاملة داخل السوق

وفي هذا السياق، شرعت إدارة خدمات النظافة العامة ببلدية الأصابعة في تنفيذ حملة تنظيف شاملة داخل السوق، شملت إزالة المخلفات وتحسين المرافق الأساسية، استعدادًا لاستقبال التجار والمربين في بيئة منظمة وآمنة.

الأصابعة: البلدتان اتفقا على أهمية التزام المربين بعرض الأغنام داخل السياج المخصص فقط

كما تؤكد البلديتان على أهمية التزام المربين بعرض الأغنام داخل السياج المخصص فقط، مع منع عرضها خارجه، وذلك للمحافظة على المظهر العام، وضمان النظافة والنظام داخل السوق، بما يعكس صورة حضارية تليق بالمنطقة.

وسيُوكل إلى مديرية أمن شرق الجبل مهمة تأمين ومتابعة السوق، لضمان سير العمل بسلاسة وأمان، بما يساهم في إنجاح هذا المشروع الحيوي، ويعزز التعاون المؤسسي بين البلديتين في تقديم خدمات فعالة للمجتمع المحلي.