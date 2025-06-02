بن شرادة: لا حاجة لتشريعات جديدة.. الأزمة في غياب التنفيذ

أخبار ليبيا 24

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، أن المرحلة التشريعية في ليبيا قد وصلت إلى نهايتها، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين الانتخابية عبر لجنة “6+6” قد أتم المهام التشريعية لمجلسي النواب والدولة.

بن شرادة: القوانين الانتخابية أصبحت واضحة ومعلنة وهي متاحة الآن لكل المواطنين

أوضح بن شرادة، في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن القوانين الانتخابية أصبحت واضحة ومعلنة، وهي متاحة الآن لكل المواطنين، مؤكدًا أن المطلوب في المرحلة القادمة ليس المزيد من التشريعات، بل تفعيل ما تم إقراره عبر خطوات تنفيذية حقيقية على أرض الواقع.

بن شرادة: الإشكال الجوهري يكمن في غياب جهة تنفيذية موحدة تنال القبول المحلي والدولي

وأشار بن شرادة إلى أن الاستمرار في الجدل السياسي حول إصدار قوانين إضافية أو تعديلات تشريعية لن يفضي إلى أي تقدم، طالما أن الإشكال الجوهري يكمن في غياب جهة تنفيذية موحدة تنال القبول المحلي والدولي.

بن شرادة: المجتمع الدولي يلعب دورًا معرقلاً في المشهد الليبي

وأوضح بن شرادة أن المجتمع الدولي يلعب دورًا معرقلاً في المشهد الليبي، إذ أن تشكيل حكومة جديدة يواجه صعوبات تتعلق بعدم الاعتراف الدولي، وهو ما يعقد إمكانية تنفيذ التوافقات المحلية.

وأضاف أن ما تحتاجه ليبيا الآن هو قيادة تنفيذية قادرة على فرض القانون، وتطبيق التشريعات الانتخابية، والدفع بالبلاد نحو إجراء انتخابات نزيهة وشاملة، بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية والدولية التي عطلت الاستقرار لسنوات.

بن شرادة: استمرار الأزمة السياسية مرتبط بعدم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ

واختتم بن شرادة بالقول إن استمرار الأزمة السياسية مرتبط بعدم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، داعيًا جميع الأطراف الليبية إلى تجاوز الخلافات والتركيز على استكمال ما بدأ من مسارات الحل، من خلال التطبيق العملي للقوانين المتفق عليها.