بعثة الأمم المتحدة ترحب بنشر القوائم الأولية للانتخابات البلدية

أخبار ليبيا 24

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنشر القوائم الأولية للناخبين الخاصة بالمجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، والتي أعلنت عنها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

بعثة الأمم المتحدة: خطوة بالغة الأهمية لدفع العملية الانتخابية قُدماً

ووصفت البعثة هذه الخطوة بأنها بالغة الأهمية لدفع العملية الانتخابية قُدماً، وتحقيق تقدم ملموس في مسار الديمقراطية المحلية في البلاد.

بعثة الأمم المتحدة: نشر هذه القوائم يمثل مرحلة جوهرية في الإعداد للانتخابات البلدية

وأكدت البعثة الأممية أن نشر هذه القوائم يمثل مرحلة جوهرية في الإعداد للانتخابات البلدية، نظراً لما تتيحه من فرصة للمواطنين للاطلاع على بياناتهم والتأكد من دقتها قبل موعد الاقتراع.

بعثة الأمم المتحدة تدعو المواطنين للتحقق من معلوماتهم الشخصية

ودعت البعثة جميع المواطنين والمواطنات، خصوصاً من هم مسجلون سابقاً، إلى التحقق من معلوماتهم الشخصية، سواء عبر البوابة الإلكترونية للمفوضية أو بزيارة مراكز الاقتراع المحددة لذلك.

كما شددت البعثة على أهمية هذه المشاركة المدنية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشموليتها، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الانتخابية، ويؤسس لثقافة ديمقراطية فعالة. ونوّهت إلى أن الشفافية والدقة في بيانات الناخبين تشكلان أساساً لانتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين الحقيقية.

بعثة الأمم المتحدة: نعمل بالتعاون مع مفوضية الانتخابات على تهيئة الظروف لإجراء انتخابات بلدية شاملة

وأضافت البعثة أنها ستواصل دعمها الفني واللوجستي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، من أجل تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات بلدية شاملة، تُراعي المعايير الدولية، وتساهم في استقرار ليبيا وتعزيز مؤسساتها.

واختتمت البعثة بيانها بدعوة جميع الليبيين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المرحلة، معتبرة أن مشاركتهم الفعالة في التحقق من القوائم تسهم في إنجاح العملية الانتخابية وتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.