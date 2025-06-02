النيابة العامة تحبس 68 متهماً لتورطهم في تزوير قيودات أسر بالسجل المدني

أخبار ليبيا 24

تحقيقات واسعة تكشف تزويراً واسع النطاق في القيودات

أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس ثمانية وستين متهماً على ذمة التحقيق في وقائع تزوير مرتبطة بقيودات الأسر في السجل المدني، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات جسيمة تتعلق بتزوير بيانات الأحوال المدنية.

وقد جاء هذا القرار نتيجة لجهود مكثفة قامت بها النيابة للتحقيق في تلك الوقائع، إذ كلّف النائب العام وكلاءه بتشكيل لجان تحقيق تغطي كافة دوائر محاكم الاستئناف في البلاد، وذلك للتحقق من مدى صحة البيانات المدرجة في السجل المدني، وفقا لمكتب النائب العام على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”.

النيابة العامة: اللجان تولت مراجعة قيودات عدد كبير من الأسر بلغ 10620 أسرة .

وقد تولت هذه اللجان مراجعة قيودات عدد كبير من الأسر، حيث بلغ عدد الحالات التي تم التحقق منها عشرة آلاف وستمائة وعشرين أسرة، إضافة إلى تدقيق بيانات ستة آلاف وتسعمائة وتسعين شخصاً للتحقق من انتمائهم إلى الأصل الليبي.

وأسفرت التحقيقات عن رصد مائتين وواحد وتسعين رقماً وطنياً تم التوصية بشطبها، لما شابها من تزوير أو عدم تطابق مع الواقع القانوني.

النيابة العامة باشرت تحريك الدعوى العمومية في 3130 واقعة تزوير.

كما باشرت النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية في مواجهة عدد من المتهمين في ثلاث آلاف ومئة وثلاثين واقعة تزوير تتعلق بوثائق الاكتتاب، والإقامة، والانتقال في السجل المدني.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، حيث بلغ عدد القضايا التي أُنجزت حتى الآن مائتين وستة وأربعين قضية موزعة على مكاتب المحامين العامين في مختلف مناطق البلاد.

وانتهت النيابة العامة إلى حبس ثمانية وستين متهماً احتياطياً، منهم موظفون عموميون وآخرون من المستفيدين من عمليات التزوير، حيث رجحت الدلائل الجنائية ضدهم، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة.