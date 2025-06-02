المهندس بالقاسم حفتر يتفقد مشروع مطار بنغازي الدولي الجديد

وكالة أخبار ليبيا 24

بنغازي – 01 يونيو 2025

أجرى المهندس بالقاسم خليفة حفتر، المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، زيارة ميدانية إلى موقع مشروع إنشاء مطار بنغازي الدولي الجديد، وذلك برفقة مدير إدارة المشروعات بالصندوق السيد حاتم العريبي وعدد من المهندسين التابعين للصندوق. وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المباشرة للمشاريع الكبرى التي يشرف عليها الصندوق ضمن خطته الاستراتيجية لإعادة إعمار وتطوير البنية التحتية في ليبيا.

استقبال رسمي ومشاركة فنية واسعة

وكان في استقبال المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر رئيس الجهاز الوطني للتنمية الدكتور جبريل البدري، إلى جانب عدد من مهندسي المشروع وممثلين عن الشركات الدولية والمحلية المنفذة. ويُعد هذا التفاعل الميداني بين الجهات المنفذة والإشرافية خطوة مهمة لضمان سير العمل وفق أعلى معايير الجودة والتنفيذ في التوقيت الزمني المحدد.

مطار بنغازي الدولي الجديد: بوابة ليبيا الحديثة

يمثل مطار بنغازي الدولي الجديد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في ليبيا، ليس فقط لحجمه وإنما لدوره المحوري في دعم قطاع النقل الجوي. ويُصنّف هذا المشروع كـأكبر مطار دولي في شمال إفريقيا من حيث المساحة والقدرة الاستيعابية، إذ تصل طاقته التشغيلية إلى أكثر من 15 مليون مسافر سنويًا.

كما يضم المشروع بنية متكاملة تشمل:

محطة حديثة للشحن الجوي تخدم حركة التبادل التجاري.

صالة متطورة للمسافرين بمواصفات عالمية.

صالة رئاسية فاخرة هي الأولى من نوعها في ليبيا، مخصصة لاستقبال الوفود الرسمية وكبار الشخصيات.

بالقاسم حفتر “إشادة بجهود فرق العمل”

وأشاد المهندس بالقاسم حفتر خلال جولته التفقدية، بجهود الجهاز الوطني للتنمية والشركات المنفذة، مؤكدًا أن وتيرة العمل المكثفة التي يشهدها موقع المشروع تُعبر عن التزام حقيقي بتسليم المشروع في الوقت المحدد، دون الإخلال بمعايير الجودة العالية.

رافعة اقتصادية وتنموية للمنطقة

يُنتظر أن يُشكّل مطار بنغازي الدولي الجديد رافعة اقتصادية مهمة، حيث يُتوقع أن يُسهم في تنشيط حركة النقل والسياحة والاستثمار في المنطقة الشرقية خاصة، وفي ليبيا عمومًا. كما سيساعد في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع التنموية التي يشرف عليها صندوق التنمية وإعادة الإعمار، والتي تهدف إلى إعادة بناء ليبيا الحديثة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع فتح آفاق أوسع للتعاون الدولي في مجال الاستثمار والبنية التحتية.

دعم حكومي وإقليمي واسع

يحظى مشروع مطار بنغازي الدولي بدعم حكومي كبير واهتمام إقليمي، في ظل سعي ليبيا إلى استعادة مكانتها كمركز عبور إقليمي في منطقة المتوسط وشمال إفريقيا. وقد تم التعاقد مع شركات دولية رائدة في مجال الإنشاءات والطيران المدني لضمان مطابقة المشروع لأعلى المعايير الفنية والتقنية العالمية.