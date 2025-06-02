المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يعلن كتمال إعادة هيكلته وانتخاب رئاسته وأعضائه الجدد

أخبار ليبيا 24

بن وليد 02 يونيو 2025

أصدر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، بيانًا رسميًا اليوم الإثنين الموافق 6 ذو الحجة 1446 هـ، 2 يونيو 2025، أعلن فيه اكتمال إعادة هيكلته وانتخاب رئاسته وأعضائه الجدد، مؤكدًا تمسكه بالثوابت الوطنية ووحدة الصف الليبي، ورفضه لكافة أشكال التبعية والتجاذبات السياسية.

المجلس يدعو للوحدة وينبّه من محاولات تغريب الدولة

وجاء في مستهل البيان، تأكيد المجلس أن ليبيا شهدت منذ سنوات محاولات ممنهجة لزعزعة الثوابت الوطنية، والتغريب السياسي والاجتماعي للدولة الليبية، داعيًا إلى الحذر من دعاة الفرقة والضلالة الذين يسعون – حسب نص البيان – إلى تقويض الهوية الليبية لصالح مصالح ضيقة.

وأكد البيان أن قبائل ورفلة كانت في طليعة القوى الوطنية الرافضة لهذه المؤامرات، وشكلت منذ سنوات مجلسها الاجتماعي الموحد ليكون البوصلة الجامعة لأبنائها في مختلف المناطق.

انتخاب رئاسة جديدة للمجلس وبدء جلساته

وأعلن المجلس في بيانه عن اكتمال هيكلته في دورته الجديدة، وانتخاب رئاسته وأعضائه، مع البدء في عقد جلساته العادية والطارئة، موجهًا الشكر والتقدير للجان التي ساهمت في تذليل العقبات أمام هذا البناء من داخل مدينة بني وليد ومن أبنائها في طرابلس.

دعم الأجهزة الأمنية ورفض تحويل المدينة لساحة صراع

أكد المجلس على ضرورة المحافظة على جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية داخل المدينة وعدم المساس بها، مشددًا على الوقوف إلى جانبها لحماية المواطن والحفاظ على أمن المدينة.

كما حذر من تحويل مدينة بني وليد إلى ساحة صراع سياسي، داعيًا أبناء ورفلة في داخل المدينة وخارجها إلى عدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية التي لا تجلب إلا الفوضى وسفك الدماء.

دعوة لإسقاط الأجسام السياسية وتسليم السلطة القضائية

وجدد المجلس تأكيده على ما ورد في بيانه الأول لعام 2025، بضرورة إسقاط جميع الأجسام السياسية الحالية، وتسليم رئاسة البلاد إلى رئيس المحكمة العليا لفترة انتقالية، تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

تأكيد على الشرعية التمثيلية للمجلس

وشدد البيان على أن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة هو الممثل الشرعي والوحيد للقبيلة، ولا يُعتد بأي جسم أو شخص آخر يحاول تمثيل ورفلة أو التواصل مع أي كيان سياسي أو اجتماعي داخليًا أو خارجيًا.

وفي ختام البيان، أكد المجلس تمسكه بخيار الوحدة الوطنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، والابتعاد عن الفتن السياسية التي أضرت بليبيا وشعبها، داعيًا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد.