اللجنة العليا للإفتاء تصدر فتوى بشأن قروض شراء الأضاحي

أخبار ليبيا 24

بنغازي 02 يونيو 2025

أصدرت اللجنة العليا للإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، فتوى رسمية حول خدمات القروض المقدمة من بعض المصارف الليبية لتمويل شراء الأضاحي، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

الفتوى جاءت ردًا على كثرة الاستفسارات الواردة إلى اللجنة بشأن الجوانب الشرعية لتلك المعاملات، ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

عدم جواز قرض “عطاء” من مصرف الجمهورية بسبب اشتراط التطبيق

في ما يخص خدمة “عطاء” التي أعلن عنها مصرف الجمهورية، رأت اللجنة أن الاشتراط المُلزم باستخدام تطبيق “مصرفي باي” فقط – دون إمكانية السحب بالصكوك أو التحويل إلى الحسابات – يترتب عليه نفع للمصرف من خلال زيادة استخدام التطبيق، وهو ما اعتبرته اللجنة قرضًا جرّ نفعًا، وهو منهي عنه شرعًا باعتباره من الربا.

وأكدت اللجنة العليا للإفتاء أن مبرر المصرف حول تسهيل المعاملة لغياب السيولة غير كافٍ شرعًا، مشيرة إلى أن التعامل بالصكوك والتحويلات ما زال ممكنًا ومُستخدمًا في السوق.

فتوى بجواز خدمة “أضحية” من مصرف الوحدة بشروطها الحالية

في المقابل، أجازت اللجنة خدمة “أضحية” التي أعلن عنها مصرف الوحدة، واعتبرتها خدمة خالية من المحظورات الشرعية، وذلك بعد مراجعة شروطها التي تتضمن:

عدم فرض فوائد أو عمولات .

عدم إلزام الزبون باستخدام التطبيق فقط .

إمكانية تحويل القرض إلى الحساب الجاري أو أي حساب آخر .

حرية المستفيد في استخدام القرض دون قيد أو شرط.

وأكدت اللجنة العليا للإفتاء أن هذه الشروط تتوافق مع ما جاء في فتواها السابقة الصادرة بتاريخ 29/11/1445 هـ (الموافق 6 يونيو 2024) بخصوص القروض البنكية.

اللجنة العليا للإفتاء التحذير من المعاملات المشروطة وتشجيع البدائل الشرعية

اختتمت اللجنة بيانها بتوجيه نصيحة لجميع المصارف الليبية بضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها، مؤكدة أن ذلك جالب للخير والبركة، ومحذرِةً من الوقوع في المعاملات المشبوهة أو المحرّمة.

كما دعت جميع المواطنين إلى تقوى الله والابتعاد عن مواطن الشبهات، والتزام السبل الشرعية لتحصيل الرزق، لما في ذلك من بركة في المال والأهل والذرية.