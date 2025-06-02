التكبالي: لن يتم توقيع عقوبات على نواب العاصمة المتغيبين

أخبار ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن البرلمان لا يعتزم تفعيل العقوبات المقررة ضد النواب المتغيبين، رغم حالة الاستياء داخل رئاسة المجلس بسبب الغياب المتكرر للبعض، والذي تجاوز لدى بعضهم عامًا كاملًا.

التكبالي: التهديدات التي يتم تداولها بخصوص فرض عقوبات تهدف إلى تحفيز الحضور

وأوضح التكبالي، أن التهديدات التي يتم تداولها بخصوص فرض عقوبات تهدف إلى تحفيز الحضور وليست وسيلة ضغط حقيقية، مشيرًا إلى أن هناك مزاعم بتعرض بعض النواب في العاصمة لتهديدات لمنعهم من حضور الجلسات، دون أن يتوفر دليل مؤكد على صحتها.

التكبالي: الترويج لربط استبعاد الدبيبة ودخول المشير خليفة حفتر إلى طرابلس مجرد أكاذيب

جاءت تصريحات التكبالي في وقت تشهد فيه البلاد دعوات متزايدة لتشكيل حكومة جديدة، على خلفية تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي يرى كثيرون أن شرعيتها قد انتهت. وفي هذا السياق، نشر التكبالي تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، أكد فيها أن الترويج لربط استبعاد الدبيبة بإمكانية دخول المشير خليفة حفتر إلى طرابلس هو مجرد “أكاذيب” لا أساس لها.

التكبالي: حفتر ليس بحاجة لانتظار الفراغ السياسي أو أي منصب

وشدد على أن حفتر ليس بحاجة لانتظار الفراغ السياسي أو أي منصب، مضيفًا: “لو أراد التقدم فلن يهمه وجود الدبيبة من عدمه”، ما يعني أن أي تغيير في الحكومة لن يكون بالضرورة مقدمة لعودة حفتر إلى المشهد في العاصمة.

التكبالي يدعو المواطنين إلى التمسك بمطالب التغيير السياسي والاستمرار في الاحتجاجات السلمية

وفي ختام حديثه، دعا التكبالي المواطنين إلى التمسك بمطالب التغيير السياسي والاستمرار في الاحتجاجات السلمية، محذرًا من الانجرار وراء “الأكاذيب المضللة” التي تهدف إلى إثارة الخوف والانقسام بين الليبيين، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا وطنيًا حقيقيًا.