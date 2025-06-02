الأصابعة.. عدم تسجيل حرائق واستقرار الوضع بالبلدية

أخبار ليبيا 24

أصدرت غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية ببلدية الأصابعة تقريرها اليومي، ليوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025م، والذي أكد عدم تسجيل أي حالات حريق داخل نطاق البلدية خلال هذا اليوم، في مؤشر إيجابي على الاستقرار الميداني وتحسن ظروف السلامة العامة.

بلدية الأصابعة.. رصد بعض الحرائق البسيطة

وقد جرى رصد بعض الحرائق البسيطة، إلا أن المواطنين تعاملوا معها بسرعة وفعالية، ما حال دون تفاقمها أو الحاجة إلى تدخل فرق الإطفاء، وهو ما يعكس الوعي المجتمعي المتزايد والتزام السكان بإجراءات الوقاية والسلامة.

الأصابعة.. فريق قسم السلامة الوطنية يواصل تمركزه في نقطتين رئيسيتين

وفي إطار الجاهزية الميدانية، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية تمركزه في نقطتين رئيسيتين هما: مقر القسم بمدينة الأصابعة، والنقطة الثانية في منطقة جندوبة.

ويأتي هذا التمركز ضمن خطة استباقية تهدف إلى رفع درجة التأهب وضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ محتمل.

بلدية الأصابعة تدعو المواطنين إلى الاستمرار في الالتزام بالإرشادات الوقائية

ودعت بلدية الأصابعة جميع المواطنين إلى الاستمرار في الالتزام بالإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن أي حوادث أو حالات طارئة، مشددة على أهمية التعاون المجتمعي في الحفاظ على السلامة العامة، خصوصًا مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من احتمالية نشوب حرائق عرضية.

وفي ختام التقرير، عبّرت الجهات المسؤولة عن تقديرها لجهود المواطنين وتعاونهم، مؤكدة استمرار فرق السلامة الوطنية في تنفيذ مهامها بكل كفاءة، وبما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الاستقرار داخل نطاق البلدية.