الأرصاد تحذر من سيول وفيضانات متوقعة في جنوب غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس لثلاثة أيام بدءاً من اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، حيث أشار إلى احتمال سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق الجنوب الغربي من البلاد، تشمل العوينات، تهالا، البركت، غات وما جاورها، سبها، أوباري، مرزق، القطرون، والمناطق الحدودية مع الجزائر.

الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة ما قد يؤدي إلى حدوث سيول وفيضانات محلية

وقد تكون هذه الأمطار جيدة إلى غزيرة، مما قد يؤدي إلى حدوث سيول وفيضانات محلية، خصوصاً مع جريان الأودية. لذا دعت الأرصاد المواطنين في هذه المناطق إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار.

الأرصاد: يرجى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء الأمطار

أما في المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة، فالطقس سيبدأ بصحو نسبي مع تزايد تدريجي للسحب اعتباراً من مساء الثلاثاء والأربعاء، مع احتمالية تساقط أمطار رعدية على بعض المناطق الجبلية. الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة أحياناً، ودرجات الحرارة تتراوح بين 25 إلى 32 مئوية، مع ارتفاع تدريجي بدءاً من الغد.

مناطق خليج سرت وسهل بنغازي حتى أمساعد

في خليج سرت وسهل بنغازي حتى أمساعد، السماء صافية جزئياً، مع درجات حرارة تتراوح بين 24 إلى 30 مئوية.

مناطق الجفرة و غات و سبها و مرزق والقطرون

بينما تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي في مناطق الجفرة و غات و سبها و مرزق والقطرون، مع هطولات رعدية قوية محتملة.

الأرصاد: تبقى الأجواء معتدلة نسبياً هذا اليوم ويوم الغد على باقي مناطق البلاد

وأخيراً، تبقى الأجواء مستقرة في الواحات والكفرة مع درجات حرارة تصل إلى 35 مئوية.