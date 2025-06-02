إنفوجرافيك: طرابلس بين أقل المدن العربية تكلفة للمعيشة في 2025

أخبار ليبيا 24

طرابلس – 02 يونيو 2025

أعدّت وكالة “أخبار ليبيا 24” إنفوجرافيك يعرض تصنيف المدن العربية وفقًا لمؤشر تكلفة المعيشة لعام 2025 الصادر عن موقع “نومبيو” العالمي، والذي يُعد من أبرز المواقع المستقلة التي تقدم بيانات مجمعة حول الأسعار ومستوى المعيشة في مختلف دول العالم.

وجاءت مدينة طرابلس في المرتبة الـ312 عالميًا، لتحتل المرتبة التاسعة عشرة عربيًا من بين 21 مدينة عربية شملها التصنيف، متقدمة على القاهرة (317 عالميًا) والإسكندرية (327 عالميًا)، لكنها لا تزال ضمن قائمة المدن الأقل تكلفة في المنطقة.

دبي الأغلى عربيًا… وطرابلس تتراجع عالميًا

تصدرّت مدينة دبي الترتيب العربي بحلولها في المرتبة 115 عالميًا، تليها أبو ظبي (139)، ثم الدوحة (151). أما طرابلس، فرغم كونها العاصمة الليبية، فإنها جاءت متأخرة عالميًا، خلف بغداد (247) والرباط (256) وتونس (271).

ويُظهر هذا الترتيب أن تكلفة المعيشة في طرابلس أقل بكثير من نظيراتها في الخليج، وهو ما يعكس الفروقات في أسعار الخدمات والسكن والسلع الأساسية، لكنه لا يعكس بالضرورة رفاهية اقتصادية.

هل انخفاض تكلفة المعيشة ميزة؟

من وجهة نظر اقتصادية، قد يُعتبر انخفاض تكلفة المعيشة مؤشراً إيجابياً بالنسبة للمستهلكين المحليين أو للوافدين الباحثين عن بيئة منخفضة النفقات. لكن في السياق الليبي، يرى محللون أن هذا الانخفاض لا يرتبط بتحسن القدرة الشرائية أو استقرار السوق، بل هو انعكاس لضعف القوة الشرائية وتراجع الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.

فعلى الرغم من انخفاض الأسعار مقارنة بدول أخرى، فإن متوسط دخل الفرد في ليبيا لا يزال منخفضًا، مع استمرار التضخم وعدم استقرار الأسعار، مما يجعل الحياة اليومية صعبة بالنسبة للكثير من العائلات، خاصة في ظل تردي الخدمات الأساسية والانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء والوقود.

مؤشرات متباينة بين المدن العربية

من اللافت أن مدنًا مثل الشارقة (157 عالميًا) والمنامة (155 عالميًا)، رغم صغر مساحتها، سجلت مراتب أعلى من عواصم كبيرة كـ القاهرة أو الجزائر، ما يعكس ارتفاع مستويات المعيشة فيها نسبيًا بسبب ارتفاع الإيجارات والخدمات.

أما مدن المغرب العربي مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، تونس والجزائر، فقد جاءت كلها في الثلث الأخير من الترتيب العالمي، شأنها شأن طرابلس، وهو ما يعكس نمطًا إقليميًا مشتركًا يتمثل في انخفاض تكلفة المعيشة مقابل مستويات دخل منخفضة وخدمات حكومية غير منتظمة.

السياق الليبي: الأزمة السياسية تلقي بظلالها على الاقتصاد

تراجع طرابلس في مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2025 يسلّط الضوء من جديد على التأثيرات المتراكمة للأزمة السياسية والاقتصادية في ليبيا.

فرغم توفر السلع الأساسية بأسعار أقل من مثيلاتها في الخليج، إلا أن البيئة الاقتصادية غير المستقرة، وغياب الدولة المركزية القوية، وانتشار الاقتصاد الموازي، وضعف الرواتب الحكومية، كل ذلك ساهم في تدهور مستوى المعيشة.

ويقول خبراء اقتصاديون إن هذه المؤشرات يجب أن تكون محفزًا لصناع القرار لإطلاق إصلاحات اقتصادية حقيقية تستند إلى دعم الاستقرار، وتحسين بيئة الاستثمار، وضمان توزيع عادل للثروات، خاصة في ظل ما تمتلكه ليبيا من موارد طبيعية ضخمة.

انخفاض قيمة الدينار وراء ارتفاع الأسعار رغم انخفاض التكاليف الظاهرة

رغم أن مؤشر “نومبيو” يصنف طرابلس بين المدن الأقل تكلفة للمعيشة، إلا أن هذا لا يعكس الواقع الفعلي الذي يعيشه المواطن الليبي، حيث يعاني من ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في السلع الأساسية والخدمات. ويُرجع الخبراء هذا التناقض إلى تدهور قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وغلاء المعيشة الفعلي، خاصة أن ليبيا تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلي.

ويشير محللون إلى أنه في حال استقرت الأوضاع السياسية وتوحّدت مؤسسات الدولة، وتم تعزيز قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، فإن ليبيا تمتلك المقومات لأن تكون من أرخص الدول العربية من حيث تكلفة المعيشة، ولكن مع مستوى معيشي مقبول وخدمات أفضل. فالدولة تمتلك ثروات نفطية كبيرة وموقعًا استراتيجيًا، ما يجعلها مؤهلة لتحقيق توازن بين الأسعار والدخل إذا ما تحققت الظروف السياسية والاقتصادية المناسبة.

القاهرة والإسكندرية في آخر القائمة

من الملفت أن القاهرة والإسكندرية – وهما من أكبر المدن في العالم العربي – احتلتا المركزين الأخيرين في التصنيف العربي، ما يعكس صعوبات اقتصادية حادة يعاني منها المصريون، خصوصًا في ظل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، رغم بقاء أسعار الخدمات الرسمية منخفضة نسبيًا.

خاتمة

إن تصنيف طرابلس في ذيل قائمة المدن العربية من حيث تكلفة المعيشة لا يعكس رخاءً اقتصاديًا، بل يسلط الضوء على التحديات العميقة التي تواجه المواطن الليبي في حياته اليومية، من تراجع الدخل إلى غياب الخدمات واستمرار الأزمات السياسية.

هذا الإنفوجرافيك يذكّرنا بأن الأرقام والمؤشرات لا تُفهم إلا ضمن سياقها المحلي، وأن الحل لا يكمن فقط في تخفيض الأسعار، بل في بناء اقتصاد متماسك يعيد للمواطن ثقته في بلاده ومستقبلها.