وزارة الخارجية تبحث تنظيم عمل المنظمات الدولية وتؤكد على أهمية الشريك المحلي

وكالة أخبار ليبيا 24

بنغازي – 31 مايو 2025

عُقد صباح اليوم في مدينة بنغازي اجتماع موسع بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، برئاسة الأستاذ جبر الأثرم، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني، وبناءً على تعليمات معالي الوزير الدكتور عبد الهادي الحويج، لبحث سبل تنظيم عمل المنظمات الدولية غير الحكومية داخل الأراضي الليبية.

شارك في الاجتماع عدد من ممثلي المنظمات الدولية، إلى جانب مديري إدارات الوزارة المعنية، وعلى رأسهم الأستاذ محمد الزايدي، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي.

التنسيق مع الوزارة شرط أساسي للعمل

وأكد الأستاذ جبر الأثرم خلال الاجتماع أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي هي الجهة الرسمية المختصة بالتعامل مع كافة المنظمات الدولية غير الحكومية، داعيًا إلى ضرورة التنسيق المباشر معها لضمان توافق أنشطة هذه المنظمات مع الاحتياجات الوطنية الليبية.

وشدد على أن “أي تدخل دولي أو برنامج تنموي يجب أن يتم بموجب مذكرة تفاهم واضحة، تعزز من الشفافية وتضمن احترام السيادة الليبية وتكامل الجهود الدولية مع المسارات المحلية”.

تعزيز الشراكة مع الفاعلين المحليين

أبرز الاجتماع أهمية إشراك شركاء محليين معتمدين في تنفيذ البرامج والمبادرات، معتبرًا أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني الليبي يُشكل أحد المفاتيح الأساسية لنجاح العمل الدولي، لا سيما في المجالات الإنسانية والتنموية.

الأثرم: “لا يمكن فصل العمل الدولي عن المحلي، فالشريك المحلي هو من يمتلك المعرفة بالواقع ويضمن استدامة التأثير.”

توازن بين السيادة والعمل الإنساني

ناقش الحضور ضرورة أن تكون جميع التدخلات الدولية في تماشٍ مع السياسات الوطنية والنظم القانونية المعمول بها داخل الدولة الليبية، مؤكدين على أهمية تحقيق توازن دقيق بين متطلبات العمل الإنساني واحترام السيادة الوطنية.

كما تم التطرق إلى آليات التخطيط المشترك والتقييم المستمر للبرامج لضمان فعاليتها وارتباطها بأولويات الدولة.

مخرجات الاجتماع وتوصياته

اعتماد وزارة الخارجية كقناة رسمية لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية غير الحكومية.

دعوة كافة المنظمات لتوقيع مذكرات تفاهم واضحة ومحددة المهام.

التشديد على إشراك الشركاء المحليين في كل مراحل تنفيذ البرامج.

ضمان مواءمة البرامج مع التشريعات والسياسات الوطنية.

إطلاق آلية متابعة وتقييم دورية بالتنسيق مع إدارات الوزارة المختصة.

تطوير العلاقة مع الشركاء الدوليين

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتطوير العلاقة مع الشركاء الدوليين، وضمان أن تكون التدخلات الخارجية مكملة لجهود الدولة الليبية لا بديلاً عنها، وبما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتقديم مساعدات إنسانية ذات أثر فعلي على أرض الواقع.