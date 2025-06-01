هيومن رايتس ووتش: اشتباكات مايو أدت إلى سقوط قتلى ووقوع أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات

وكالة أخبار ليبيا 24

بيروت – 01 يونيو 2025

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية في طرابلس بالتقاعس عن حماية المدنيين خلال الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في العاصمة الليبية منتصف مايو الجاري، ما أدى إلى سقوط قتلى ووقوع أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات، داعية السلطات القضائية إلى فتح تحقيقات عاجلة في مزاعم الانتهاكات.

مقتل الككلي يشعل فتيل المواجهات

بدأت الاشتباكات في 12 مايو عقب مقتل عبد الغني “غنيوة” الككلي، قائد “جهاز دعم الاستقرار” التابع لحكومة الوحدة الوطنية، في ظروف لا تزال غامضة. واندلع القتال بين جماعات مسلحة بارزة في العاصمة، أبرزها “اللواء 444 قتال” و”قوة الردع”، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين في مناطق متفرقة من المدينة.

وبحسب تقارير أولية، فإن الككلي قُتل في قاعدة تيكيبالي التابعة للواء 444، حيث كان يحضر اجتماعًا مع قادة أمنيين آخرين. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أنه أصيب بطلق ناري في مؤخرة الرأس من مسافة قريبة.

ضحايا مدنيون وأضرار جسيمة

قالت هيومن رايتس ووتش إن القتال أسفر عن مقتل عدة مدنيين، بينهم سيدة تبلغ من العمر 21 عامًا كانت تستعد لزفافها، وشقيقان من عائلة التاجوري، وسيدة من سكان سوق الجمعة. كما أصيب عدد من المارة في قصف عشوائي على شارع سليمان خاطر.

وشارك سكان العاصمة صورًا ومقاطع مصورة تظهر دمارًا واسعًا في المنازل والمركبات، فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها تلقت 69 بلاغًا على الأقل حول أضرار لحقت بممتلكات مدنية.

استخدام الذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات

اتهمت المنظمة الجماعات المسلحة باستخدام الذخيرة الحية لتفريق احتجاجات خرجت عقب الاشتباكات في حي أبو سليم وميدان الشهداء، تنديدًا بأداء حكومة الوحدة الوطنية. وأعلنت وزارة الداخلية مقتل ضابط شرطة في ميدان الغزالة برصاص عشوائي، دون تقديم تفاصيل.

السلطات لم تنشر حصيلة دقيقة للضحايا

حتى 20 مايو، لم تصدر وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إحصائية رسمية عن عدد ضحايا الاشتباكات، فيما أعلن مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد عن مقتل ستة مدنيين، دون أن يوضح مصادر هذه المعلومات.

دعوات لتأمين المساعدات والمرور الآمن

دعا جهاز الإسعاف والطوارئ الجماعات المسلحة إلى السماح بإجلاء المدنيين وتوفير ممرات آمنة لفرق الإنقاذ، مشيرًا إلى صعوبات في الوصول إلى المناطق المتضررة. كما أكدت هيومن رايتس ووتش ضرورة تسهيل إيصال المساعدات واحترام القانون الدولي الإنساني.

تقارير عن إطلاق سراح سجناء من مراكز احتجاز

أشارت هيومن رايتس ووتش إلى تقارير متداولة على مواقع التواصل إلى فرار أو إطلاق سراح سجناء من مراكز احتجاز تابعة لجهاز دعم الاستقرار، وهو ما لم يتم تأكيده حتى الآن. وطالبت هيومن رايتس ووتش بالكشف عن مصير المعتقلين وضمان عدم تعرضهم لانتهاكات أو أعمال انتقامية.

الدبيبة يصف العملية بـ”النجاح الأمني”

في خطاب متلفز بتاريخ 17 مايو، برر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة العمليات العسكرية ضد جهاز دعم الاستقرار، واصفًا ما جرى في أبو سليم بـ”النجاح الأمني” رغم وقوعه في منطقة مكتظة بالسكان. وقال إن الككلي كان يسيطر على ستة مصارف ويدير مراكز احتجاز خارجة عن القانون.

غير أن الدبيبة لم يتطرق إلى سقوط الضحايا المدنيين أو الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة والخاصة.

مراسيم أمنية تثير توترًا بين الفصائل

جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش خلال أيام الاشتباكات، أصدر الدبيبة سلسلة من المراسيم الأمنية شملت حل مؤسسات أمنية مثيرة للجدل، مثل إدارة العمليات والأمن القضائي، ومديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية، ونقل صلاحياتها إلى جهات أخرى. كما عيّن مصطفى الوحيشي رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي.

هذه القرارات فجّرت غضب عدد من الفصائل، ما دفع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى إصدار قرار بتجميد كل القرارات ذات الطابع العسكري أو الأمني في 13 مايو.

استقالات احتجاجية داخل حكومة الوحدة

على خلفية الأحداث، استقال عدد من الوزراء من حكومة الوحدة الوطنية، من بينهم نائب رئيس الوزراء، ووزراء الاقتصاد والتجارة، والحكم المحلي، والإسكان والتعمير، احتجاجًا على طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة.

المنظمة تدعو إلى محاسبة القادة

أكدت هيومن رايتس ووتش أن على السلطات الليبية ضمان معاملة المعتقلين وفق القانون، وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات لمحاسبة المسؤولين لاحقًا. وأشارت إلى أن القادة العسكريين يمكن أن يُحمَّلوا المسؤولية الجنائية عن أفعال مرؤوسيهم إذا لم يتخذوا خطوات لوقف الانتهاكات أو معاقبة مرتكبيها.

وختمت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، بالقول:

“مجددا، يتحمل المدنيون العالقون في معارك طرابلس وطأة أفعال الجماعات المسلحة المتهورة وغير الخاضعة للمساءلة… وعلى السلطات ضمان حق الناس في الاحتجاج السلمي والتحقيق في التجاوزات”.