مستشفى الشمالية بني وليد يسجل 44 ولادة قيصرية و31 حالة إيواء في مايو 2025

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أعلن مستشفى الشمالية بني وليد، التابع لمركز طب الطوارئ والدعم، عن تسجيل نشاط طبي لافت في قسم النساء والتوليد ورعاية حديثي الولادة خلال شهر مايو 2025، وسط جهود متواصلة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية بالمنطقة والمناطق المجاورة.

مستشفى الشمالية بني وليد: 44 حالة ولادة نتج عنها 25 مولودًا ذكرًا و19 أنثى

ووفقًا لتقرير صادر عن إدارة المستشفى، فقد بلغ عدد الولادات القيصرية التي أُجريت خلال الشهر 44 حالة، نتج عنها 25 مولودًا ذكرًا و19 أنثى، في مؤشر على الجهود المتواصلة للفريق الطبي في التعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً جراحيًا متخصصًا.

مستشفى الشمالية بني وليد: 15 مولودًا احتاجوا إلى الإيواء داخل قسم حديثي الولادة

وأشار التقرير إلى أن 15 مولودًا من هذه الحالات احتاجوا إلى الإيواء داخل قسم حديثي الولادة، من بينهم 5 حالات خدج، تطلبت رعاية دقيقة وتدخلات طبية عاجلة، ما يعكس جاهزية القسم وكفاءة الكوادر الطبية والتمريضية في التعامل مع الحالات الحرجة.

وتنوعت مصادر الحالات الوافدة لإجراء العمليات القيصرية، حيث توزعت جغرافيًا على عدة مناطق: 21 حالة من ترهونة، 16 من بني وليد، 3 من طرابلس، حالتان من نسمة، بالإضافة إلى حالة واحدة من كل من قماطة وسيدي السايح.

مستشفى الشمالية بني وليد: تسجيل 31 حالة إيواء خلال نفس الشهر

أما على صعيد قسم حديثي الولادة، فقد تم تسجيل 31 حالة إيواء خلال نفس الشهر، بينها 16 حالة محالة من مستشفيات أخرى، و15 حالة ناتجة عن ولادات أُجريت داخل المستشفى. كما احتاج 9 أطفال حديثي الولادة إلى أجهزة التنفس الصناعي، فيما خضعت 18 حالة للعلاج الضوئي لعلاج ارتفاع نسبة الصفراء.

وفي ختام تقريره، أكد مستشفى الشمالية بني وليد استمراره في تقديم رعاية صحية متقدمة للأمهات والأطفال حديثي الولادة، والعمل على رفع كفاءة الخدمات والتجهيزات الطبية، لضمان أعلى معايير السلامة والجودة في الرعاية الصحية المقدمة.