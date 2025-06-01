لويس إنريكي يدخل التاريخ بتحقيق الثلاثية مع برشلونة وباريس سان جيرمان

وكالة أخبار ليبيا 24

31 مايو 2025

دخل المدرب الإسباني لويس إنريكي سجلات التاريخ الكروي من أوسع أبوابه، بعدما قاد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري المحلي، كأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا) في موسم 2024–2025.

ويُعد هذا الإنجاز هو الثاني له بعد ثلاثية مماثلة حققها مع برشلونة في موسم 2014–2015، ليصبح بذلك ثاني مدرب في التاريخ يحقق الثلاثية مرتين، بعد مواطنه بيب غوارديولا.

إنريكي يسير على خطى بيب.. ويتفوق في جانب

بيب غوارديولا حقق الثلاثية مرتين: مع برشلونة موسم 2008–2009 مع مانشستر سيتي موسم 2022–2023

بينما لويس إنريكي: حقق الثلاثية مع برشلونة موسم 2014–2015 وكرّرها مع باريس سان جيرمان موسم 2024–2025



وبهذا يصبح لويس إنريكي أول مدرب في التاريخ يحقق الثلاثية مع ناديين مختلفين من بلدين مختلفين، مما يضفي طابعًا فريدًا على إنجازه.

موسم فرنسي استثنائي

قاد إنريكي باريس سان جيرمان إلى التتويج بلقب الدوري الفرنسي قبل ست جولات من النهاية، ثم أحرز كأس فرنسا بعد فوز سهل على ريمس، واختتم الموسم بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الانتصار العريض على إنتر ميلان بنتيجة 5–0.

إنريكي: “هذا الفريق صنع التاريخ، وكان يمتلك الطموح والإصرار منذ اليوم الأول.”

بداية المجد من كامب نو

بدأت ثلاثيات المدرب الإسباني مع نادي برشلونة حين قاد الجيل الذهبي بقيادة ميسي ونيمار وسواريز لتحقيق:

الدوري الإسباني

كأس الملك

دوري الأبطال على حساب يوفنتوس (3–1)

صاحب الثلاثية التاريخية مع باريس أثبت حينها أنه مدرب بطولات لا مجرد مدير فني، وهو ما كرّسه لاحقًا في باريس.

تكتيك متجدد وشخصية حاسمة

رغم اختلاف الأدوات، حافظ إنريكي على جوهر فلسفته: الهجوم الديناميكي والانضباط التكتيكي. ففي باريس، وظّف لاعبين مثل ديمبيلي، فيتينيا، ومبابي في أدوار مرنة، مما منح الفريق تفوقًا تكتيكيًا واضحًا.

الجمهور يحتفي بـ “الرجل الهادئ“

عبر مواقع التواصل، امتلأت الصفحات بالثناء على إنريكي.

قال أحد المغردين:

“بيب هو المبتكر، لكن إنريكي هو القائد الهادئ الذي يفعلها حين لا يتوقع أحد.”

وكتب آخر:

“إسبانيا أنجبت مدربين غيّروا شكل كرة القدم… إنريكي وبيب هما رأس هرم ذلك التغيير.”

أعظم المدربين في العصر الحديث

بتحقيقه ثلاثيتين مع ناديين مختلفين، رسّخ لويس إنريكي مكانته كأحد أعظم المدربين في العصر الحديث. وبينما يقف جنبًا إلى جنب مع بيب غوارديولا في عدد الإنجازات، يظل إنريكي متفردًا في قدرته على نقل النجاح من كتالونيا إلى باريس، بثقة وثبات.