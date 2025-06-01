لأول مرة.. الوطنية لحقوق الإنسان تدخل سجن معيتيقة وتتفقد أوضاع السجناء

أخبار ليبيا 24

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن إجرائها أول زيارة تفقدية من نوعها لسجن معيتيقة الرئيسي في طرابلس، شملت تفقد أوضاع السجناء، بينهم متهمون في قضايا إرهاب وانتماء لتنظيمات متطرفة، وذلك بعد تصاعد الجدل السياسي في البلاد على خلفية اتهامات وجهها رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة والداعية الصادق الغرياني لجهاز الردع بـ”ظلم السجناء وقمعهم”.

الوطنية لحقوق الإنسان: مراجعة ظروف الاحتجاز والبنية التحتية والرعاية الصحية

وقالت المؤسسة في بيان رسمي، إنها قامت بمراجعة ظروف الاحتجاز والبنية التحتية والرعاية الصحية، مؤكدة أن الزيارة جرت في ظل “شفافية كاملة” من جانب إدارة السجن وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

الوطنية لحقوق الإنسان: الفريق الحقوقي أجرى مقابلات مباشرة مع عدد من السجناء

وأضاف البيان أن الفريق الحقوقي أجرى مقابلات مباشرة مع عدد من السجناء، من جنسيات ليبية وأجنبية، يواجهون تهماً تتعلق بالإرهاب والانتماء لتنظيمات مصنفة متطرفة.

قصف على السجن وقتلى وجرحى

كما وثّقت المؤسسة آثار القصف العشوائي الذي تعرض له السجن في 14 مايو الجاري، وأسفر عن مقتل سجين وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى إصابة ثمانية عناصر من الشرطة القضائية بشظايا، في حادثة وصفتها المؤسسة بأنها “خرق خطير للقانون الدولي الإنساني”، مشيرة إلى أن الواقعة قد ترقى إلى “جريمة حرب”.

الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تحييد مؤسسات الاحتجاز عن دائرة النزاعات المسلحة

ودعت المؤسسة إلى تحييد مؤسسات الاحتجاز عن دائرة النزاعات المسلحة، مؤكدة أن السجون تُعد مرافق مدنية لا يجوز استهدافها تحت أي ظرف.

تعاون مع جهاز الردع

وأكد البيان أن المؤسسة اتفقت مع إدارة سجن معيتيقة وجهاز الردع على استمرار التعاون لمعالجة أوضاع السجناء والموقوفين وفق القوانين الليبية وقرارات النيابة العامة، مضيفة أن إدارة السجن أبدت “تعاوناً كاملاً” وأكدت التزامها بالتشريعات والضمانات القانونية.

رسالة واضحة ضد تسييس الملفات الحقوقية

وشددت المؤسسة في ختام بيانها على أنها لن تسمح بتسييس القضايا الإنسانية، وأنها ستواصل عملها باستقلالية ومهنية كاملة لتحسين أوضاع السجون وظروف الاحتجاز في ليبيا.

واعتبرت المؤسسة أن هذه الزيارة تمثل “تطوراً مهماً” في مسار التعاون بين المؤسسات الحقوقية والأمنية، مؤكدة أنها ستبني على هذه الخطوة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان في البلاد.