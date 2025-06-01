بيراميدز المصري يُتوَّج بطلاً لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه

وكالة أخبار ليبيا 24

القاهرة– 01 يونيو 2025

دخل نادي بيراميدز المصري التاريخ من أوسع أبوابه، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1، في مباراة إياب نهائي البطولة التي أُقيمت مساء الأحد على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، بحضور جماهيري تجاوز 10 آلاف مشجع.

واستفاد بيراميدز من تعادله ذهابًا بنتيجة 1-1 في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، ليحسم اللقب بمجموع 3-2 في المباراتين، ويصبح رابع نادٍ مصري يحقق اللقب الأفريقي الأهم، بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

أهداف المباراة: ماييلي وسامي يقودان بيراميدز للمجد

جاءت بداية المباراة قوية من الطرفين، لكن بيراميدز كان الأكثر تركيزًا، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف أول في الدقيقة 23 عن طريق فيستون ماييلي، الذي استغل ارتداد الكرة من دفاع صن داونز ليسددها بقوة داخل الشباك على يمين الحارس رونون ويليامز.

وفي الشوط الثاني، واصل بيراميدز تفوقه، حيث نفذ المغربي محمد الشيبي ركلة حرة ببراعة، أرسل منها كرة عرضية متقنة حولها المدافع أحمد سامي برأسية قوية إلى الشباك، ليضاعف النتيجة في الدقيقة 56 وسط فرحة جماهيرية عارمة.

وقلص الفريق الجنوب إفريقي الفارق في الدقيقة 75 عبر اللاعب إييكرام راينيرز، بعد كرة مرتدة من دفاع بيراميدز، لكنه لم ينجح في إدراك التعادل، ليتوّج الفريق المصري باللقب القاري الأول في تاريخه.

فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية

بهذا الإنجاز، أصبح بيراميدز رابع نادٍ مصري يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ما يجعل مصر الدولة الأولى في القارة التي تتوج منها 4 أندية مختلفة باللقب عبر تاريخه. كما أن مصر تُصبح الدولة الوحيدة التي تمتلك 3 أبطال مختلفين تحت مسمى البطولة الجديد (“دوري أبطال إفريقيا”)، وهم: الأهلي، الزمالك، وبيراميدز.

ورغم أن الفريق حديث العهد – حيث تأسس عام 2008 وتحوّل إلى اسمه الحالي في 2018 – إلا أنه نجح في حفر اسمه بين عمالقة القارة، في مشهد يعكس التخطيط الرياضي الناجح والطموح الكبير لإدارة النادي.

أجواء جماهيرية وحماس استثنائي

جرت المباراة وسط أجواء احتفالية كبيرة، حيث امتلأت مدرجات ملعب الدفاع الجوي بحوالي 10 آلاف مشجع، لم يتوقفوا عن الهتاف ودعم الفريق. وساهم هذا الدعم الجماهيري في رفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم على تقديم أداء قوي وتحقيق النصر.

وعقب صافرة النهاية، اندلعت الاحتفالات في المدرجات، ورفعت الجماهير لافتات الشكر والفخر، مرددين هتافات: “بيراميدز بطل إفريقيا”، في مشهد لن يُنسى من ذاكرة الكرة المصرية.