بلدية الأصابعة تسجل حريق منزل خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار ليبيا 24

سجّلت بلدية الأصابعة، أمس السبت من خلال غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية، حالة حريق جديدة في أحد المنازل التي سبق وأن شهدت حرائق متكررة في أوقات سابقة.

ويُعد تكرار هذه الحوادث في نفس الموقع مؤشرًا مقلقًا، يدفع إلى ضرورة فتح تحقيق موسع للكشف عن الأسباب، سواء كانت إهمالًا أو خللاً في البنية التحتية أو مصادر الطاقة داخل المنزل.

بلدية الأصابعة: تسجيل حرائق بسيطة سيطر عليها المواطنين

وفي السياق ذاته، فقد جرى تسجيل عدة حرائق بسيطة خلال اليوم، إلا أن وعي المواطنين وسرعتهم في التصرف مكّنتهم من السيطرة عليها دون الحاجة إلى تدخل فرق الإطفاء، ما يعكس ارتفاع مستوى الاستعداد المجتمعي للتعامل مع الحالات الطارئة.

الأصابعة: قسم السلامة الوطنية يواصل جهوده للسيطرة على الحرائق

على صعيد الوضع الميداني، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية بالأصابعة جهوده عبر التمركز في نقطتين رئيسيتين:

الأولى بمقر قسم السلامة الوطنية وسط المدينة، والثانية في منطقة جندوبة. يأتي هذا الانتشار الميداني في إطار خطة استباقية لتعزيز الجاهزية والتدخل السريع عند الضرورة.

وتشدد بلدية الأصابعة، ضمن نشرتها اليومية، على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة المختصة، داعية إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، لاسيما في المنازل التي شهدت حوادث مماثلة سابقًا. كما تنبّه إلى ضرورة إجراء صيانة دورية للمعدات الكهربائية ووسائل التدفئة، نظرًا لما تمثّله من مخاطر قد تؤدي إلى اشتعال الحرائق.

بلدية الأصابعة تدعو إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية

تواصل الفرق المختصة عملها على مدار الساعة لضمان السلامة العامة، مع التأكيد على أن سرعة الإبلاغ واتخاذ الإجراءات الوقائية هما العاملان الأهم في الحد من الأضرار.