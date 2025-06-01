الوطنية لحقوق الإنسان: وفاة سجين وإصابة 10 آخرين في قصف سجن معيتيقة

أخبار ليبيا 24

زيارة ميدانية شاملة لتقييم أوضاع سجن معيتيقة

أجرى فريق حقوقي مشترك من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، زيارة تفقدية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة) صباح أمس السبت الموافق 31 مايو 2025م، في إطار تقييم الأوضاع الحقوقية والإنسانية داخل المؤسسة، ومراقبة مدى التزامها بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وتحسين ظروف الاحتجاز.

الوطنية لحقوق الإنسان: وفاة سجين وإصابة سجينين آخرين إلى جانب إصابة ثمانية من أفراد الشرطة القضائية

خلال الزيارة، قام الفريق الحقوقي بمعاينة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمؤسسة جراء القصف العشوائي الذي تعرضت له فجر يوم 14 مايو 2025م، في تمام الساعة 6:45 صباحًا، خلال الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة طرابلس.

وقد أدى القصف إلى وفاة سجين، وإصابة سجينين آخرين، بالإضافة إلى إصابة ثمانية من أفراد الشرطة القضائية بشظايا القذائف، وهو ما اعتبره الفريق الحقوقي خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك السجون.

الوطنية لحقوق الإنسان: أجرينا لقاءات فردية مع عدد من النزلاء المحكومين والموقوفين

شملت الزيارة تقييم البنية التحتية للمؤسسة، والرعاية الصحية المقدمة، وظروف الإقامة، والخدمات الاجتماعية، إلى جانب مراجعة الإجراءات القانونية والقضائية، وملفات النزلاء، ومدد عرضهم على النيابات والمحاكم.

كما أجرى الفريق لقاءات فردية مع عدد من النزلاء المحكومين والموقوفين، واطلع على أوضاع السجناء المتهمين في قضايا الإرهاب والتطرف والانتماء لتنظيمات مسلحة، غالبيتهم من الليبيين والأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

الوطنية لحقوق الإنسان: الزيارة جرت بشفافية كاملة وتعاون واضح من إدارة السجن

وقد تمت الزيارة بشفافية كاملة وتعاون واضح من إدارة السجن، مما مكّن الفريق من الوصول إلى مختلف الأقسام. ويُعتبر هذا التحرك خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الحقوقية والأمنية، وتحقيق العدالة، وضمان كرامة الإنسان داخل مراكز الاحتجاز.