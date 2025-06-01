الشيباني: التوافق الليبي مستحيل والإنقاذ بيد الشارع

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، إن الأزمة الليبية لم تعد في يد الليبيين، بل أصبحت رهينة لصراعات دولية ومصالح الدول الكبرى، ولا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

الشيباني: بعثة الأمم المتحدة لا تسعى إلى إيجاد حل جذري للأزمة بل تكتفي بإدارة الوضع القائم

وفي منشور له على صفحته بموقع “فيسبوك”، اعتبر الشيباني أن بعثة الأمم المتحدة لا تسعى إلى إيجاد حل جذري للأزمة، بل تكتفي بإدارة الوضع القائم إلى حين تحقيق توافق دولي حول مستقبل البلاد.

الشيباني: فرص التوافق بين الأطراف الليبية باتت ضئيلة للغاية

وأشار الشيباني إلى أن فرص التوافق بين الأطراف الليبية باتت ضئيلة للغاية، مؤكدًا أن الأمل في حل داخلي أصبح شبه معدوم، وقال: “الخرق قد اتسع على الراقع”، في تعبير عن تعقّد المشهد السياسي وتعذر ترميمه عبر الآليات التقليدية.

الشيباني: تفاقم الأزمة واستمرار حالة الجمود

ورأى أن الانقسام الحاد بين القوى السياسية، وتدخل الأطراف الخارجية في الشأن الليبي، ساهما في تفاقم الأزمة واستمرار حالة الجمود، الأمر الذي جعل الإرادة الوطنية معطلة ومغيّبة أمام نفوذ خارجي متزايد.

الشيباني: الحل لن يأتي من فوق، بل من ضغط القواعد الشعبية

وختم الشيباني تدوينته بالتأكيد على أن الحل لن يأتي من فوق، بل من ضغط القواعد الشعبية، داعيًا إلى تصعيد الحراك الشعبي من مرحلة التظاهر إلى الاعتصام السلمي الشامل، وصولًا إلى إحداث حالة شلل تام قد تُجبر جميع الأطراف على تقديم تنازلات حقيقية.

وأضاف: “قد يكون الشارع هو الكلمة الفصل حين تسقط جميع الرهانات الأخرى”.

وتُعَد هذه الدعوة انعكاسًا لحالة الإحباط المتزايدة من المسار السياسي الراهن، وإشارة إلى أن التغيير قد لا يأتي إلا من الناس أنفسهم.