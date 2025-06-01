الرقابة الإدارية: استدعاء مسؤولين بهيئة الحج والعمرة للتحقيق في شكاوى الحجاج

أخبار ليبيا 24

الرقابة الإدارية تحقق في شكاوى حجاج ليبيا رسميًا

باشرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا تحقيقًا عاجلًا بعد تلقيها شكاوى متعددة من الحجاج الليبيين بشأن تردي أوضاع السكن وسوء مستوى الخدمات المقدمة خلال موسم الحج لهذا العام.

الرقابة الإدارية: الشكاوى تنوعت بين رداءة جودة الأطعمة وضعف التنظيم وسوء النظافة

وتنوعت الشكاوى بين رداءة جودة الأطعمة، وضعف التنظيم، وسوء النظافة في أماكن الإقامة، ما أثار استياء واسعًا في أوساط الحجاج وأسرهم.

الرقابة الإدارية تستدعي المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة

وفي إطار هذا التحقيق، استدعت الهيئة عددًا من كبار المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، على رأسهم رئيس مجلس الإدارة علي حمودة، والمدير التنفيذي عبداللطيف العالم، بالإضافة إلى المشرف العام على منظومة الحج، أسامة الصويعي. ويأتي الاستدعاء بغرض الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تم تداوله من تقارير حول تقصير إداري وخدمي محتمل.

الرقابة الإدارية: التحقيقات تهدف إلى كشف أوجه القصور ومحاسبة المتسببين فيها

مصدر مطّلع من داخل هيئة الرقابة الإدارية، أكد أن الجهات المختصة تتابع الوضع عن كثب، وأن التحقيقات تهدف إلى كشف أوجه القصور ومحاسبة المتسببين فيها، وفقًا لما تنص عليه اللوائح والقوانين. كما شدد على أن الهيئة ستتخذ إجراءات صارمة تضمن عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً، والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج الليبيين.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة بحماية المواطنين وضمان حقهم في أداء مناسك الحج بكرامة وأمان، في ظل ظروف تنظيمية وإنسانية ملائمة.