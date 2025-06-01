الذكرى 76 لاستقلال برقة: الدولة العربية الثامنة

وكالة أخبار ليبيا 24

تقرير خاص – 01 يونيو 2025

في الأول من يونيو، تحل الذكرى السادسة والسبعون لاستقلال برقة، أول كيان سياسي مستقل في ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية، وأحد أوائل الدول العربية التي نالت استقلالها في العصر الحديث. ورغم مرور أكثر من سبعة عقود، فإن ذكرى استقلال برقة ما تزال حية في وجدان الليبيين، وتعيد إلى الواجهة النقاشات حول تاريخ ليبيا السياسي، وجذور الأزمة الوطنية، والفرص الضائعة لبناء دولة موحدة على أسس عادلة.

نضال شعب برقة لنيل الاستقلال: مقاومة وصبر ورؤية سياسية

لم يأتِ استقلال برقة في الأول من يونيو 1949 من فراغ، بل كان تتويجًا لنضال طويل خاضه سكان الإقليم ضد الاستعمار الإيطالي أولًا، ثم النفوذ البريطاني لاحقًا. فقد كانت برقة إحدى أكثر المناطق الليبية التي دفعت ثمنًا باهظًا في مقاومة الاحتلال، بدءًا من مقاومة عمر المختار ورفاقه، الذين واجهوا آلة الاستعمار الإيطالي بكل شجاعة، مرورًا بسنوات القمع والتجويع والتهجير التي مارستها السلطات الفاشية، ووصولًا إلى النضال السياسي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

انتهاء الحرب والوصايا الدولية

بعد انتهاء الحرب، وُضعت ليبيا تحت الوصاية الدولية، حيث تفرقت الأقاليم الليبية الثلاثة تحت الإدارة العسكرية البريطانية والفرنسية. في تلك الفترة، برزت قيادات وطنية برقاوية، وعلى رأسها الأمير إدريس السنوسي، الذي عمل بحنكة على كسب دعم دولي لاستقلال برقة، متكئًا على الروابط القوية التي أقامها السنوسيون مع القوى الإقليمية والدولية، وعلى الثقة التي كانت تحظى بها الزعامة السنوسية في الداخل.

مشروع الاستقلال

شكلت القبائل البرقاوية ومجالسها المحلية ركيزة قوية لدعم مشروع الاستقلال، وجرى تشكيل لجان سياسية وتنظيم لقاءات مع البريطانيين، قادت في النهاية إلى إعلان استقلال إقليم برقة رسميًا، بإرادة داخلية صلبة وبغطاء قانوني من سلطة الاحتلال البريطاني نفسها.

لقد أثبت نضال سكان برقة أن السيادة لا تُمنح، بل تُنتزع، وأن الإرادة الشعبية قادرة على فرض واقع سياسي حتى في أحلك الظروف. ويعد هذا النضال اليوم صفحة مشرقة في التاريخ الليبي، ومنطلقًا ضروريًا لأي سردية وطنية تسعى إلى الإنصاف والمصالحة.

استقلال برقة: البداية المبكرة للدولة الليبية

لم تكن برقة مجرد إقليم جغرافي، بل كانت كياناً سياسياً له مؤسساته ورموزه الوطنية. ففي مثل هذا اليوم من عام 1949، أعلن الأمير إدريس السنوسي استقلال إقليم برقة من مدينة البيضاء، بدعم شعبي واسع وغطاء بريطاني دولي، لتصبح برقة الدولة العربية الثامنة التي تعلن استقلالها بعد مصر، العراق، لبنان، سوريا، اليمن، السعودية، والأردن.

واكتسبت دولة برقة المستقلة آنذاك شرعية إقليمية ودولية، إذ اعترفت بها بريطانيا ووقعت معها معاهدة دفاع مشترك، وشكلت حكومة محلية ودستورًا مؤقتًا ومؤسسات قضائية. وقد اعتبر هذا الحدث حجر الأساس لمشروع توحيد الأقاليم الليبية الثلاثة لاحقًا.

برقة في الذاكرة الوطنية: بين الاعتراف والتهميش

رغم مرور 76 عامًا، ما تزال ذكرى استقلال برقة غائبة عن مناهج التعليم الرسمي والخطاب الإعلامي للدولة الليبية. ويشكو الكثير من أبناء الإقليم مما يصفونه بـ”التهميش التاريخي” المتعمد لدور برقة في تأسيس ليبيا الحديثة.

يقول الباحث في التاريخ الليبي، الدكتور عبدالله الورفلي، لأخبار ليبيا 24: “إن تجاهل دور برقة في سردية الاستقلال الليبي يفتح جراحًا لا تلتئم، ويكرس شعورًا عميقًا بالغبن لدى سكان الإقليم”.

ويضيف الورفلي: “كان يمكن لليبيا أن تنشأ على أسس فيدرالية تراعي التنوع الجغرافي والسكاني، لكن تم تجاهل هذه المرحلة لصالح مركزية مفرطة بعد الاستقلال في 1951”.

الذكرى 76 لاستقلال برقة: مناسبة لإعادة قراءة التاريخ

تُعد الذكرى 76 لاستقلال برقة فرصة لإعادة تسليط الضوء على واحدة من المحطات المفصلية في تاريخ ليبيا الحديث. ويرى ناشطون ومؤرخون أن العودة إلى هذه اللحظة التاريخية تساعد على فهم السياق السياسي الذي أدى إلى توحيد ليبيا، كما تطرح تساؤلات حول جدوى النماذج المركزية في إدارة البلاد.

وفي هذا السياق، كتب الناشط المدني سالم بوشعالة على صفحته: “كلما حلت ذكرى 1 يونيو، نتذكر أن برقة لم تكن مجرد إقليم، بل كانت نواة دولة حقيقية سبقت غيرها في النضج السياسي. إنها ذكرى تستحق التأمل والاعتراف”.

برقة الدولة العربية الثامنة: سبقت عصرها

عندما أعلن الأمير إدريس استقلال برقة كدولة عربية مستقلة، لم يكن ذلك قرارًا محليًا فحسب، بل جاء في سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد. كانت ليبيا آنذاك تحت الاحتلال البريطاني في الشرق، والفرنسي في الجنوب، بينما خضعت طرابلس لسيطرة بريطانية أيضًا.

لكن برقة استطاعت، بفضل حنكة قيادتها ودعم القبائل، أن تؤسس أول كيان مستقل، له علَم ونشيد وطني وجيش منظم، حتى قبل أن تنال ليبيا كلها استقلالها في ديسمبر 1951.

ويؤكد المؤرخ الليبي علي الطبال أن “برقة لم تكن مجرد تجربة عابرة، بل مشروع دولة حقيقي، وأثبت سكانها قدرتهم على الإدارة والحكم الذاتي، وهو ما أزعج بعض القوى التي رأت في الفيدرالية تهديدًا لمصالحها”.

الذكرى 76 لاستقلال برقة: أصوات تطالب بيوم وطني

يطالب العديد من المثقفين والنشطاء في شرق ليبيا باعتبار يوم 1 يونيو من كل عام يومًا وطنيًا لاستقلال برقة، يُحتفى به في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام. ويرون في ذلك خطوة نحو “الاعتراف الرمزي” بتاريخ نضالي أهمله الرسميون.

ويقول الإعلامي جمعة الهادي: “نحن لا نطالب بتقسيم ليبيا، بل نطالب بالاعتراف بتاريخنا كما هو، وبأن برقة كانت كياناً شرعيًا ساهم في ولادة الدولة الليبية، ويجب أن يُكرّم لا أن يُنسى”.

استقلال برقة جزء من هوية ليبيا

إن الذكرى 76 لاستقلال برقة ليست مجرد لحظة عابرة في تاريخ ليبيا، بل هي أساس من أسس قيام الدولة الليبية، ومناسبة لإعادة الاعتبار لنضال شعوب الأقاليم الليبية من أجل الحرية والسيادة.

إن الاعتراف بتاريخ برقة واحترام رموزه لا يُعدّ تفكيكًا للدولة، بل خطوة نحو مصالحة وطنية شاملة تبدأ من كتابة التاريخ كما هو، لا كما يُراد له أن يكون.